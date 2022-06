Les Sex Pistols débarquent sur Disney+ avec Danny Boyle aux commandes

Pistol sera une série biopic consacrée aux Sex Pistols, véritable séisme punk qui a bouleversé l’Angleterre et inspirera quantité de groupes après lui. En attendant de la découvrir sur Disney+, voici les premières images !

Après Tommy and Pam, Disney semble bien décidé à nous faire replonger dans un autre temps fort de notre histoire de la pop culture, direction les seventies et l’Angleterre avec le réalisateur Danny Boyle qui s’attaque au mythique groupe punk des Sex Pistols !

Pistol, un biopic sur un groupe emblématique du punk

Tout le monde connait Anarchy in th UK et le riff imparable de God Save The Queen, mais le contexte britannique dans lequel a pu émerger un tel groupe et surtout l’onde de choc provoquée par le groupe est peut-être un peu plus méconnu.

Car les Sex Pistols, c’est avant tout un groupe conçu et marketé à peu de choses près comme l’a été One Direction, c’est-à-dire comme un boys band. À l’origine, on trouve le très ambitieux Malcolm McLaren, qui sera joué par Thomas Brodie-Sangster et qui, galvanisé par le séisme punk new-yorkais de l’époque, des New York Dolls aux Ramones, en passant par Television et The Velvet Underground, a décidé de rentrer à Londres et de s’en inspirer pour façonner un groupe punk et toute une esthétique, notamment avec la fameuse styliste Vivienne Westwood.

La série est inspirée du livre Lonely Boy : Tales From A Sex Pistol, de Steve Jones, guitariste du groupe. On a donc très hâte de découvrir comment la série dépeint l’ascension du groupe, leur niveau musical absolument catastrophique, l’émergence d’une esthétique punk, mais aussi la personnalité aussi fascinante que chaotique et violente du bassiste Sid Vicious, joué par Louis Partridge.

Aux côtés de ce jeune casting prometteur, on retrouvera aussi Maisie Williams (Game of Thrones), peroxydée dans le rôle de Jordan, la muse de Vivienne Westwood.

Bientôt disponible sur Disney+ à l’étranger, on trépigne d’impatience de la voir arriver sur la plateforme en France !

Crédit photo : FX Networks