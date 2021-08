We Are Lady Parts, la série punk et féministe sur des femmes musulmanes, arrive en France !

La sitcom We are Lady Parts, après avoir cartonné outre-Manche, débarque sur la plateforme BrutX à partir du 15 septembre! Punk, drôle et féministe, la série s’annonce d’ores et déjà culte.

La nouvelle plateforme de streaming du média Brut vient d’ajouter une nouvelle pépite à son catalogue ! Le 15 septembre prochain, BrutX diffusera les six épisodes de la série évènement britannique We Are Lady Parts. Pour l’annoncer, le média a sorti une minuscule vidéo promotionnelle, pensant sûrement que le bouche à oreille ferait le reste…

1, 2, 3, 4 !🎸



We are Lady Parts, le 15 septembre sur BrutX. pic.twitter.com/NkWP8jcwzF — BrutX (@BrutXOfficiel) August 9, 2021

…mais heureusement, les Anglais sont moins PINGRES alors on a de quoi vous en dire un peu plus sur le contenu de la série !

We are Lady Parts, la sitcom britannique qui détone

Sitcom britannique absurde dans la veine de Chewing-Gum (par Michaela Coel), We Are Lady Parts raconte la rencontre entre un groupe punk composée de quatre jeunes filles et Amina, étudiante en microbiologie, jusqu’alors plus branchée « études et recherche d’un fiancé » que portée sur la musique.

Créée et réalisée par la scénariste Nida Manzoor, la série a fait un carton en Angleterre où elle a été diffusée en mai 2021.

Muslim girls just want to have fun too

Succès critique, We Are Lady Parts s’est démarquée par son humour et la représentation de ses héroïnes musulmanes à l’écran.

La presse britannique loue une « comédie révoltée qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant » (The Guardian). La créatrice de la série, d’origine indienne et de confession musulmane, s’est inspirée des femmes de sa famille pour proposer un portrait différent des représentations classiques de personnages de femmes musulmanes à la télévision, comme elle l’explique dans un article paru chez le Vogue d’outre-Manche :

« Il s’agit d’une série sur un groupe de femmes, très différentes, pour qui la joie est subversive. Nous sommes tellement habitués à voir des personnages dont l’histoire est toujours liée à la souffrance ou à l’oppression. »

L’actrice principale, Anjana Vasan, renchérit :

« Quand nous parlions du personnage d’Amina, la conversation finissait toujours par aborder la relation qu’elle entretenait avec la musique, plutôt que sa foi. C’était très concret. Amina porte un voile car elle est musulmane. C’est tout. »

En attendant impatiemment de découvrir We Are Lady Parts, nous vous conseillons vivement d’écouter la bande originale de la sitcom, disponible sur Spotify ou Apple Music. Punk’s not dead!

We Are Lady Parts, le 15 septembre sur BrutX (4,99€/mois)

