Les pépites de parapharmacie qui offrent à notre cheffe de rubrique beauté son glow incomparable

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Virginie Lamort De Gail, notre cheffe de rubrique beauté, qui nous révèle sa routine skincare du moment… On y va ?

Depuis 2013, date à laquelle Virginie a foulé le sol de la rédac de Madmoizelle pour la première fois, elle régale les lecteurs de son trait d’humour et de son expertise beauté ultra aiguisée. Ce qu’elle préfère dans son métier de cheffe de rubrique ? Mettre en avant les dernières innovations du secteur à travers des interviews d’experts, des focus détaillés et des articles « tendance ».

Et si sa relation à ce domaine est très fusionnelle sur le papier, elle l’est aussi dans la sphère privée où elle ne manque pas une occasion de prendre soin de sa peau mixte, en lui apportant ce dont elle a besoin. Son pêché mignon ? Les marques de parapharmacie : « Je pourrais rester des heures dans les rayons de dermo-cosmétique, à étudier toutes les nouveautés. Vraiment, ne m’emmenez jamais dans une pharmacie si vous ne voulez pas y prendre racine. »

Vous voulez connaître la routine d’une pro de la beauté accro à la cosméto ? Scrollez !

Sa routine du matin

« Je prends soin de ma peau depuis l’adolescence, où j’ai eu quelques soucis d’acné. Aujourd’hui, étant donné que j’ai moins d’imperfections, je suis plus dans une démarche de plaisir que de traitement. Matin comme soir, j’y consacre un bon quart d’heure, et je ne me couche jamais sans avoir démaquillé et hydraté ma peau, même lorsque je vois double.Je n’ai pas vraiment de routine, j’ai quelques produits « essentiels » et le reste change tout le temps. Grâce à mon métier, j’ai la chance de pouvoir tester de nombreux produits de soin pour la peau, alors j’en profite, surtout qu’on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise ! »

Son nettoyant

Découvrez le nettoyant Balance & Purify d’Aurelia London à 35€

« Le matin, pour me réveiller et balayer l’excès de sébum produit pendant la nuit, j’humidifie ma peau à l’eau tiède et j’utilise un gel nettoyant, que je fais mousser sur mon visage, en insistant un peu plus sur le front, le nez et le menton. En ce moment, j’utilise le Balance & Purify d’Aurelia London, qui est très doux et dont le parfum acidulé est très agréable. Dans mes essentiels, il y a aussi le gel nettoyant Effaclar de La Roche-Posay (11,90€), qui est parfait pour purifier la peau mais qui est un peu plus costaud que le Aurelia. »

Sa lotion

Découvrez la lotion Aqua Rosa de Sanoflore à 28€

« Après avoir nettoyé mon visage, j’utilise une lotion comme étape de pré-soin. En ce moment, j’aime beaucoup la lotion Aqua Rosa de Sanoflore, qui repulpe instantanément la peau, ou encore le Multi-Active Toner de Dermalogica (42€), un basique pour préparer la peau à recevoir les autres soins. Et lorsque c’est la guerre des boutons sur mon visage, je ressors la Skin Balancing Lotion de Paula’s Choice (20€), qui a aussi une action sur les pores et l’inflammation. »

Son sérum

Découvrez le Sérum anti-âge à la vitamine C de Kiehl’s à 69€

« Je n’ai succombé à l’appel des sérums que récemment. J’ai fait sans pendant de très longues années, mais je dois bien avouer que j’ai vu une véritable différence sur la qualité de ma peau depuis que j’utilise ce type de produit. En ce moment, j’utilise le sérum anti-âge à la vitamine C de Kiehl’s, et il est vraiment top ! Sa texture est très siliconée mais il se fond parfaitement sur la peau et s’oublie totalement. Je trouve que mon teint est plus lumineux lorsque je l’utilise, alors que compte bien terminer le flacon avant de tester un autre sérum « éclat ». »

Sa crème de jour

Découvrez le fluide hydratant apaisant Toleriane de La Roche-Posay à 18,95€

« J’ai un souci avec les crèmes de jour : j’en ai testé des dizaines, mais il y a toujours un truc qui cloche (trop grasse, pas assez hydratante, bouche mes pores etc.). La seule qui a longtemps trouvé grâce à mes yeux est la Tolériane Ultra Fluide de La Roche-Posay, qui a malheureusement été reformulée et dont la nouvelle version est trop riche pour moi. J’ai cinq flacons d’avance, mais le jour arrivera où je devrai trouver autre chose. J’ai le même souci avec les soins solaires, je n’ai pas encore trouvé celui qui convient à mon visage. »

Sa crème contour des yeux

Découvrez le soin défatigant regard de Caudalie à 33,95€

« Même si je suis assez rigoureuse – je ne rigole pas du tout avec ma skincare routine – , il y a une étape que j’oublie une fois sur deux : le contour des yeux. Quand j’y pense, j’utilise ce que j’ai sous la main, et il va sans dire que je mets beaucoup de temps à venir à bout d’un soin entamé. Le jour où je verrai un vrai avant/après, peut-être que je serai plus régulière, mais là j’en applique plus par principe que par conviction. En ce moment, celui qui traîne sur mon plan vasque, c’est le Soin défatigant regard Vinergetic C+ de Caudalie. »

Son baume lèvres

Découvrez le baume à lèvres hydratant Dior Addict Lipglow de Dior à 37€

« Je ne porte jamais de rouge à lèvres, en revanche j’applique toujours du baume à lèvres avant de sortir de chez moi ! J’aime particulièrement le Baume à lèvres hydratant Dior Addict Lipglow de Dior, qui enveloppe les lèvres sans effet collant. J’ai la formule transparente mais aussi un joli rose clair qui colore très légèrement les lèvres. »

Sa routine du soir

Son démaquillant visage

Découvrez le baume démaquillant de Youth To The People à 29,90€

Découvrez le lait nettoyant douceur à la vanille de La Canopée à 19€

« Comme ma complice Barbara Olivieri, je ne jure que par le double nettoyage, et ce même lorsque je ne porte pas de maquillage. Pour la première étape, j’utilise un baume, une huile ou un lait, en fonction de ce que j’ai à disposition dans mes tiroirs. Dernièrement, j’ai beaucoup aimé le Baume nettoyant démaquillant Superberry Dream de Youth To The People, l’huile démaquillante de Vinésime (31€) et le Lait douceur Vanille Amande de La Canopée. »

Son démaquillant yeux

Découvrez le démaquillant rapide bi-phasé de Lancôme à 29,90€

« Même lorsque j’utilise un baume ou une huile, je démaquille toujours mes yeux séparément. Je trouve qu’il n’y a rien de plus efficace pour retirer tout le mascara, et ça évite le voile flou sur les yeux que peuvent provoquer les produits très épais. Le démaquillant Bi-facil de Lancôme fait partie de mes essentiels, et j’en ai toujours un flacon dans ma salle de bains. »

Son nettoyant

Découvrez le nettoyant lissant aux AHA et BHA de Sephora à 9,90€

« Pour rincer mon produit démaquillant et nettoyer mon visage, j’utilise un nettoyant visage. Souvent, j’opte pour une formule purifiante et/ou exfoliante afin de détoxifier ma peau après une longue journée. En ce moment, j’utilise le Nettoyant lissant AHA + BHA de Sephora Collection, qui est très bien, mousse peu mais fait la peau bien nette. »

Sa lotion exfoliante

Découvrez la lotion Mandelic Acid + Superfood Unity Exfoliant de Youth To The People à 33€

« Le soir, j’utilise une lotion exfoliante pour lutter contre les tâches, les imperfections et les pores dilatés. Avant de découvrir ce type de produit, j’utilisais des exfoliants à grains qui étaient beaucoup plus abrasifs pour des résultats moins impressionnants. En ce moment, je ne me passe plus de la lotion Mandelic Acid + Superfood Unity Exfoliant de Youth To The People, qui est une vraie merveille et qui fait la peau douce comme des fesses de bébé. En fonction de mon humeur, j’utilise aussi la lotion Ready Steady Glow AHA de REN (32€), qui fait partie de mes basiques. C’est une étape importante de ma routine skincare, et je ne pourrais plus faire sans. »

Son sérum

Découvrez le sérum à l’acide hyaluronique de The Ordinary à 7,90€

Découvrez le sérum Good Genes de Sunday Riley à 95€

« Le soir, je mise tout sur l’exfoliation et le renouvellement cellulaire. En ce moment, j’alterne entre la Solution anhydre acide salicylique 2% de The Ordinary et le sérum Good Genes de Sunday Riley. Depuis que j’utilise ce combo, je trouve que mes pores sont beaucoup moins visibles et que ma peau est plus lisse. La plupart de temps, je ne rajoute pas de crème par-dessus, ou alors une mini goutte de Tolériane Ultra Fluide de La Roche-Posay, par principe. »

Son soin anti-imperfections

Découvrez la pâte de soufre 4% de MALIN+GOETZ, 21,40€

« La plupart du temps, si j’ai de petites imperfections, je ne fais rien de plus que ce que je fais au quotidien. Mais quand un bouton un peu énervé pointe le bout de son nez, j’applique un soin anti-imperfections sur l’intru jusqu’à sa disparition. J’aime beaucoup la Pâte de soufre 4% de MALIN+GOETZ, qui est vraiment très efficace. Dans le même genre, j’ai aussi un attachement particulier à la Pâte grise de Payot (23€), que ma mère et ma grand-mère utilisent aussi en cas de petit bouton, et qui a presque un côté madeleine de Proust pour moi. »

Ses produits réguliers

Ses masques

Découvrez le masque détox

« Une à deux fois par semaine, après avoir nettoyé ma peau, j’applique un masque purifiant ou éclat. En ce moment, j’ai une passion pour le Masque détox d’Apicia, qu’il ne faut laisser poser que quelques minutes, mais j’aime aussi le Masque au charbon de Moneret (28€) ou encore le Masque purifiant à l’argile de Fresh (27€). Lorsque je cherche une formule hydratante, je plonge mon visage dans le masque British Rose de The Body Shop (20€), qui est une merveille, ou encore le Thirstymud de Glamglow (63€) qui sent le caramel. »

