Les meilleurs films de genre de l’année seront à Gérardmer et on vous y emmène avec nous

Comme chaque année, le festival du film fantastique de Gérardmer prévoit de faire trembler les Vosges. Jury longs et courts-métrages, sélection officielle : on vous donne toutes les infos sur ce bel événement qui se tiendra du 26 au 30 janvier.

En 2021, les Vosges (et le monde avec elles) ont été privées de leur plus bel événement filmique, le Covid ayant sévi plus fort qu’à son tour.

Le festival de Gérardmer s’était alors tenu exclusivement en ligne, ce qui était déjà mieux que rien.

Mais cette année, pas question de faire l’impasse sur ce rendez-vous majeur : cette 29è édition se tiendra donc en bonne et due forme, comme à l’accoutumée, dans la petite ville de Gérardmer, qu’on espère déjà ensevelie par la neige, prête nous coller les frissons.

Qui sera jury de la 29è édition de Gérardmer ?

Comme chaque année, c’est un panel d’artistes triés sur le volet qui ont été invités à venir découvrir la sélection officielle du festival, pour ensuite sélectionner leur film favori.

Sous l’égide de Julie Gayet, présidente du jury, ce sont Suliane Brahim, Alexandre Aja, Mélanie Doutey, Bertrand Mandico, Grégory Montel et Pascal-Alex Vincent qui auront la lourde tâche d’élire le meilleur film de la compétition et ainsi aider ce dernier à décoller.

Car les films primés par le jury à Gérardmer font généralement parler d’eux, et s’assurent une petite notoriété, en plus d’un prestige évident. On se rappelle notamment de Grave, découvert à Gérardmer, vainqueur de Gérardmer, et de son parcours fulgurant par la suite !

Ce sont donc des acteurs et réalisateurs confirmés (Alexandre Aja est d’ailleurs un grand habitué du festival) qui ont été choisis pour juger la programmation officielle de Gérardmer cette année, parmi lesquels notre chouchoute : Suliane Brahim, pensionnaire de la Comédie française à laquelle on voue un culte depuis son interprétation époustouflante dans La Nuée, de Just Philippot, qui a marqué le festival 2021.

Par ailleurs, on note la présence d’Edgar Wright, le réalisateur émérite de la Blood and Ice Cream Trilogy, de Baby Driver et autres Stage 13, comme invité d’honneur du festival.

Côté jury court-métrage, ce sont Ludovic et Zoran Boukherma, les frères audacieux déjà coutumiers du festival puisqu’ils y avaient présentés l’année dernière Teddy, une comédie horrifique hypnotique qu’on avait encensée, qui présideront le jury.

Ils superviseront Shirine Boutella, Saida Jawad et Antonin Peretjatko — autant dire un jury éclectique et populaire, dont on a hâte de connaitre le verdict, la compétition des courts-métrages étant toujours riche en pépites à Gérardmer.

La sélection officielle du festival de Gérardmer

Comme chaque année, le festival a pris grand soin de sélectionner des films qui font la part belle aux thématiques diverses.

Ainsi, vous pourrez découvrir, du 26 au 30 janvier :

Samhain | You Are Not My Mother de Kate Dolan

Post Mortem de Péter Bergendy

The Sadness de Rob Jabbaz

Eight for Silver de Sean Ellis (film d’ouverture du festival 2022)

La abuela de Paco Plaza

The Innocents de Eskil Vogt

Ogre de Arnaud Malherbe

She Will de Charlotte Colbert

Ego de Hanna Bergholm

Mona Lisa and the Blood Moon de Ana Lily Amirpour

Le festival a pris soin de laisser une belle place aux nouveaux réalisateurs puisque quatre des longs-métrages sélectionnés sont des premiers films. L’occasion de lancer des carrières !

Évidemment, et comme chaque année, Madmoizelle sera présente au festival et couvrira l’entièreté des films.

L’occasion pour vous de frissonner à distance et de vous tenir au courant des nouveautés horrifiques de l’année à venir.

