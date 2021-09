Les gagnantes des Pouces d’Or 2021 : 10 youtubeuses à découvrir

L’asso féministe Les Internettes, qui aide les femmes vidéastes à avoir plus de visibilité sur le Web, a organisé pour la 5e année consécutive sa cérémonie des Pouces d’Or. Découvrez les gagnantes !

La visibilité des femmes sur Internet est souvent plus minime que celle des hommes. Pourtant, que ce soit sur YouTube ou sur d’autres plateformes, le Web regorge de créatrices talentueuses, toutes avec des sujets de prédilection différents !

Et Les Internettes veut, justement, aider ces créatrices.

Vous pouvez devenir membre de l’association et bénéficier de masterclass en montage, community management et bien d’autres sujets liés à la création de contenu sur internet. Les Internettes est une communauté qui motive toujours ses membres à créer et prendre confiance en leur talent de vidéastes, tout en apportant beaucoup de ressources techniques.

Le jury des Pouces d’Or 2021

La cérémonie des Pouces d’Or 2021, qui s’est déroulée ce samedi 25 septembre, a récompensé dix créatrices vidéo ayant moins de 10.000 abonnés. Une fois de plus, le jury était de qualité :

Les lauréates des Pouces d’Or 2021

Pour ce qui est du palmarès des Pouces d’Or, il y a pleins de vidéastes à découvrir !

La gagnante du prix CNC Talent — une bourse d’aide à l’écriture de 3000€ — est Sophie C. pour sa vidéo Les indiens n’existent pas.

La gagnante du Prix #EllesFontYouTube, de 3000€ ainsi qu’un accompagnement par Marjorie Le Noan, est AlphonsineVintage pour sa vidéo La Guerre des poils ! Histoire de l’épilation.

La gagnante du Prix du Public, de 1000€ est Dolores, pour sa vidéo Sans danger, la série HPI ? Point de vue d’une concernée.

Puis il y a sept autres créatrices qui ont reçu le Prix Coup de Pouce des Internettes de 300€ :

Pleins de contenu très inspirant à découvrir grâce à ce nouveau palmarès qui vous donnera peut-être envie à vous aussi de vous lancer sur YouTube !

