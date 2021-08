Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2021

On espère sincèrement que vous avez profité des vacances pour rattraper vos retards côtés films et séries, car qui dit rentrée dit agenda, et celui de Netflix est chargé ! Tour d’horizon de ce qui vous attend sur la plateforme en septembre 2021.

Le mois de septembre ne va pas vous laisser un instant de répit. Le programme de la rentrée, livrée par la plateforme de streaming, fait le plein de séries et films, tout en approfondissant sa veine documentaire ! Du côté des séries télévisées, si certains chapitres se concluent, vous ne serez toutefois pas orphelines longtemps, rassurez-vous.

Entre retrouvailles et nouveautés, voici le programme.

Les séries qui arrivent sur Netflix France en septembre 2021

La Casa de Papel partie 5, le 3 septembre

Après deux occupations de la Banque d’Espagne et plusieurs centaines d’heures de braquage, l’épopée de Tokyo, Rio et Denver est encore loin d’être finie puisque La Casa de Papel revient pour une partie 5 à partir du 3 septembre.

Pour rappel, les braqueurs devront faire sans l’aide de leur père spirituel, El Professor ayant été capturé à la fin de la précédente saison. La série nous réserve son lot de surprises et vient même traverser les frontières (une scène tournée à Copenhague apparaît furtivement dans le trailer).

Le second volume de la partie 5 sortira quant à lui le 3 décembre 2021.

Dear White People volume 4, le 22 septembre

Une série que l’on avait tant aimée pour son audace est sur le point de s’achever. Comme annoncé, la dernière saison de Dear White People sera une comédie musicale. Et autant dire que la diffusion de la bande-annonce nous laisse perplexe… donc à voir !

On espère y voir plus clair, à partir du 22 septembre, et que le final de Dear White People sera à la hauteur de la série.

Jaguar, le 22 septembre

C’est sur son compte américain que Netflix a annoncé le lancement d’une nouvelle série made in España.

Jaguar se déroule à la fin de la Seconde guerre mondiale, lorsque des Nazis fuyant l’Allemagne se réfugient en Espagne franquiste. Un collectif se charge alors de les traquer.

On y retrouvera l’actrice Blanca Suárez qui illuminait déjà l’écran dans Les Demoiselles du téléphone.

Si ni le chant ni la mélodie de la langue espagnole n’ont vos faveurs, voici les autres programmes à se mettre sous la dent :

Chicago Med et Chicago Fire, saisons 1 à 4, le 1er septembre

Flash, saison 6, le 1er septembre

Supergirl, saison 5, le 1er septembre

Deadly Class, saison 1, le 1er septembre

Les Grands, saison 2, le 1er septembre

Into the Night, saison 2, le 8 septembre

Lucifer, sixième et dernière saison, le 10 septembre

Detective Conan, saison 1, le 15 septembre

Musclor et les Maîtres de l’univers, le 16 septembre

Sex Education, saison 3, le 17 septembre

Braqueurs, le 24 septembre

Midnight Mass, le 24 septembre

Blood & Water, saison 2, le 24 septembre

Love 101, saison 2, le 30 septembre

La Pat’ Patrouille, saisons 4 et 5, le 30 septembre

Bob l’Éponge, saisons 4, 8 et 9, le 30 septembre

Les films qui arrivent sur Netflix France en septembre 2021

Une collection Agnès Varda, le 1er septembre

Après Jacques Demy (le conjoint d’Agnès Varda) et Xavier Dolan, Netflix poursuit son éducation au cinéma d’auteur avec la réalisatrice féministe Agnès Varda.

Figure féminine du mouvement Nouvelle Vague, Agnès Varda a été révélée par son film Cleo de 5 à 7, sorti en 1962. Son talent est mondialement connu et est consacré en 2017 par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Netflix met à disposition six de ses films : La pointe courte, Cleo de 5 à 7, L’une chante l’autre pas, Sans toi ni loi, Le Bonheur et Les plages d’Agnès.

BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan, le 9 septembre

Tiré d’une histoire vraie, ce film de Spike Lee revient sur l’infiltration, en 1978, du groupuscule suprématiste Ku Klux Kan par un policier afro-américain joué par John David Washington (Tenet).

Le film dresse des ponts entre la société américaine de la fin des années 70 et l’Amérique de Trump. Il réussit même le pari d’être souvent léger, malgré la gravité de son sujet et certaines scènes poignantes.

Frères de sang : Malcolm X et Mohamed Ali, le 9 septembre

C’est cette fois-ci à travers le documentaire que la plateforme Netflix offre un décryptage du racisme systémique aux États-Unis. Frères de sang revient sur les liens qui unissaient le militant pour les droits civiques des afro-américains Malcolm X et le boxeur Mohamed Ali — de son vrai nom Cassius Clay.

Une manière détournée de continuer à s’éduquer.

D’autres films et documentaires sont à retrouver :

Gone Girl, le 1er septembre

Jerry Maguire, le 1er septembre

Grease, le 1er septembre

Les femmes et l’assassin, le 9 septembre

Kate, le 10 septembre

Problemos, le 10 septembre

Turning Point, le 11 septembre

You vs Wild : Out cold, le 14 septembre

Schumacher, le 15 septembre

Billy Milligan : ces monstres en lui, le 22 septembre

Friendzone, le 29 septembre

Bonne rentrée, et pensez à vous hydrater entre deux programmes !

