TEST — Quelle série mater avec votre plateau-télé

La bonne idée pour contrer les soirées estivales pluvieuses, c’est peut-être le bon vieux plateau-télé des familles devant une série française. Faites le test pour savoir laquelle correspond au mood de votre soirée !

L’été 2021 nous a apporté son lot de surprises — question météo, et autres joyeusetés… mais une chose est sûre, maintenant nous avons appris à nous occuper.

Justement, il y a une chose que vous avez peut-être mis trop vite de côté. Si vous êtes un brin nostalgique des soirées pyjamas devant des films avec vos potes, vous serez ravie de savoir que les soirées séries n’ont jamais perdu de leurs superbes.

D’ailleurs rien ne vous empêche de pimper ces soirées pour les transformer en événements. Ensuite, vous n’avez plus qu’à choisir votre programme… et nous avons quelques suggestions françaises qui devraient assurément vous plaire !

Mais un programme, c’est comme une boisson ou un buffet : on ne le choisit pas à la légère, on s’assure qu’il plaise à tout le monde et au mood de la soirée. Alors dites-nous ce que vous comptez préparer pour cette occasion, et nous vous dirons quelle fiction française regarder !

Le point positif ? Chacune d’elle est disponible en intégralité sur Salto, comme ça pas de frustration, vous pourrez binge watcher vos nouvelles séries préférées jusqu’au bout de la nuit.

Pour être sûre que personne ne décroche et fasse une contre-soirée dans la cuisine vous préférez choisir une série avec des épisodes de quelle durée ? Des petits téléfilms qui n’ont pas forcément de lien entre eux, mais où on retrouve les mêmes personnages principaux à chaque fois Format classique de série, entre 45 et 50 minutes, comme ça vous pouvez faire une entracte entre chaque épisode et essayer de parier sur la suite de l’intrigue Des épisodes bien courts, le plus possible, comme ça vous pouvez en enchaîner plein Correct ! Faux ! Continuer >> Pour cette soirée, quel look vestimentaire préférez-vous histoire d’être sûre d’être dans le thème ? Une paire de lunettes de soleil mouche vissée sur le haut du crâne, une chemise au col exubérant et une jupe ou un pantalon taille haute Plutôt classique : un jean, un haut coloré pour de la fantaisie, basta Une veste blanche de costume ouverte qui laisse apparaître un haut à paillettes aussi doré que décolleté, un jean droit retroussé qui dévoile vos chevilles Une robe à manches longues, une coiffure élaborée et des bijoux en veux-tu en voilà Correct ! Faux ! Continuer >> Pour régaler vos convives, vous êtes sûre de faire mouche en proposant… De la bière, des frites et des bêtises de Cambrai Du jambon de Bayonne, du melon et vin rouge Des toasts de tapenade, de la pissaladière et du rosé Des galettes de sarrasin, du Kouign-Amann et du cidre Correct ! Faux ! Continuer >> Vous décidez de faire une décoration à thème en lien avec une époque, laquelle choisissez-vous ? Les années 1970 : je ne vis que pour le style hippie chic Les années 1990, je suis un brin nostalgique Les années 2020, je suis très bien là où je suis Le début du Moyen Âge — autant ne pas faire les choses à moitié Correct ! Faux ! Continuer >> Généralement quand vous organisez des soirées entre potes, vous vous sentez obligée de… Remettre un misogyne à sa place Empêcher les gens de parler boulot Devenir la confidente d’un pote avec une situation familiale complexe Être à l’affût de ce qui pourrait être amélioré pendant cette fête pour faire mieux la prochaine fois Correct ! Faux ! Continuer >> Mais la pièce maîtresse de votre look, celle qui fera toute la différence, c’est quand même… Un brushing impeccable avec les pointes vers l’extérieur Un chignon pour ne pas être gênée et être disponible pour vos invités Un médaillon en or avec une valeur sentimentale Une taille marquée par une ceinture, qui met votre silhouette en valeur Correct ! Faux ! Continuer >> Côté déco : vous laissez traîner quelques livres pour créer une ambiance, que choisissez-vous ? Un roman policier, des menottes et bien-sûr un lumière tamisée avec des lampes type interrogatoire Roman à suspens Un roman de science-fiction, un réveil (métaphore du temps qui passe), des faisceaux colorés pour rappeler les lumières d’une soucoupe volante. Un roman historique, une fausse épée accompagnée d’un heaume et des enveloppes marquées d’un cachet de cire Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST — Quelle série mater avec votre plateau-télé Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement…

Source : Taryn Elliott/Pexels