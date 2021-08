Le Summer mashup 2021 de L.E.J est là, reconnaîtrez-vous les 22 chansons ?

Lucia, Elisa et Juliette, alias L.E.J, viennent tout juste de sortir leur Summer mashup 2021. Au programme, un savoureux mélange de 22 chansons en une ! Saurez-vous toutes les retrouver?

La météo n’y est toujours pas, mais les filles de L.E.J ont tout de même décidé d’enclencher l’été. Et qui dit saison estivale, dit mashup de l’année !

Depuis 2014, année à laquelle elles ont repris à leur sauce le vieux concept de medley, leur compilation personnelle est attendue comme un rendez-vous annuel. Mais c’est surtout l’année suivante qu’elles avaient acquis une notoriété mondiale avec leur Summer mashup 2015.

Le Summer mashup 2021 de L.E.J est sorti

Cet été, les trois Françaises continuent de nous régaler en associant les tubes qui ont rythmé l’année écoulée pour en faire une œuvre totalement inédite, dans laquelle les chansons s’enchaînent comme si elles n’avaient jamais fait qu’une.

Le mashup des L.E.J rassemble des sons emblématiques qui font à présent partie intégrante de nos références culturelles et d’autres, qui restent insaisissables à la première écoute. Avez-vous reconnu les 22 chansons qui composent cette nouvelle édition ?

On plaide la médiocrité par ici : un score de 9 sur 22, c’est pas joli-joli ! Mais on se console dans le fait que deux des sons qui nous ont mis le plus la fièvre cette année figurent dans la nouvelle édition de la compilation des L.E.J. Avec en prime un doublé pour la reine de France… Que demande le peuple?

Les chanteuses plongent dans une ambiance de western, saloon et chapeau de cow-boy qu’elles avaient teasée sur leur page Instagram — plutôt atmosphère « duel à mort » que « l’union fait la force », donc. Pourtant, on retrouve parmi les 22 chansons de nombreux sons réalisés à deux, à trois, voire à beaucoup plus (vous voyez où on veut en venir?).

Peu importe le résultat, l’important c’est de (re)découvrir des sons sous un nouveau jour. Et même de rêver à une collaboration entre un ponte du rap belge et uane ancienne star Disney !

Dites-nous quel est votre score, et rendez-vous dans la description de la vidéo pour la liste des titres utilisés dans ce mashup.

À lire aussi : Pourquoi j’avais tort de détester L.E.J, et comment je l’ai compris