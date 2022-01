Le meilleur vernis de 2021 est là, il est vegan et coûte moins de 10€ !

Des experts viennent de dévoiler le nom du « meilleur vernis à ongles » de l’année, et il a vraiment tout pour plaire !

Chaque année depuis 2006, plus de 1000 experts et professionnels de la beauté se réunissent pour les CEW Beauty Awards afin d’élire les cosmétiques qui ont marqué les douze derniers mois.

Maquillage, parfum, soins capillaires, skincare… Aucune catégorie n’est oubliée et les produits nominés, qu’ils appartiennent au domaine du luxe ou de la grande consommation, sont sélectionnés avec attention.

En 2021, dans la catégorie « vernis à ongles », on retrouvait quelques références bien connues du grand public comme la teinte « Complimentary Wine » d’OPI (15€) ou encore la laque Plant Power de Nails.INC (15,45€). Mais le grand gagnant, celui qui a attrapé le Vif d’or du premier coup, n’est autre que…

Expressie « Crop Top & Roll » d’Essie, le meilleur vernis de 2021

Pour 2021, les jurés des CEW Beauty Awards ont élu comme meilleur vernis à ongles de l’année la formule Expressie d’Essie dans la couleur « Crop Top & Roll », un beige rosé très chic qui a la bonne idée de sublimer toutes les carnations.

Imaginé pour être appliqué en un seul coup de pinceau, il sèche en moins d’une minute et promet une couleur et une brillance longue tenue.

Que demander de plus… Une formule respectueuse de la peau et un prix abordable, peut-être ? Banco !

Les vernis de la gamme Expressie sont vegan, 8-free (c’est-à-dire formulés sans toluène, phosphate de triphényle, phtalate de dibutyle, ethyl tosylamide, camphre, xylène, résine de formaldéhyde et formaldéhyde) et chaque bouteille coûte entre 8 et 10€ en fonction des revendeurs.

Essie on se laissait tenter ? Il Essie beau !

Vernis Expressie teinte « Crop Top & Roll » d’Essie, 8,90€

Crédit photo image de Une : Michelle Leman sur Pexel