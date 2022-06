Le congé maternité français, vu par quatre mères étrangères

Dans une vidéo de la plateforme de recrutement Welcome to the jungle, quatre mères étrangères donnent leur point de vue sur le congé maternité, en France et ailleurs.

Quelques frontières nous séparent, et pourtant il y a de grandes différences. Dans une vidéo Welcome to the Jungle, quatre femmes, toutes mères d’enfant qu’elles ont eu en France, parlent des différences de durée et de perception sociale du congé maternité avec la Pologne, le Maroc, les États-Unis et l’Allemagne.

Le congé maternité n’est pas le même partout

Dans cette vidéo, nous apprenons les différences de durée du congé maternité, selon les pays. 12 mois payés à 100% en Pologne, 6 semaines dont le financement est à négocier avec l’employeur pour les États-Unis, 12 mois rémunérés à 65% en Allemagne et 14 semaines prises à 100% au Maroc, ce qui se rapproche le plus du modèle français et de ses 16 semaines.

Mais en dehors de la durée du congé, ce sont les perceptions sociales selon les pays qui sont intéressantes. Par exemple, aux États-Unis, le congé maternité commence lors de la naissance de l’enfant, et il est négocié au préalable avec l’employeur. De plus, il est « bien vu » que le congé soit court, et qu’une femme soit félicitée de retourner bosser seulement deux semaines après son accouchement par exemple. Pour la société, une femme qui revient vite au bureau après avoir accouché est une femme « forte ».

À l’opposée, en Allemagne par exemple, une femme peut être jugée si elle revient trop rapidement travailler, ou si elle ne reste pas avec son enfant pendant les 12 mois de son congé maternité. Ces femmes qui osent ne pas rester à la maison avec leur enfant peuvent-être appelée « rabenmutter » qui peut se traduire par « mère corbeau », l’équivalent de notre « mère indigne » en français.

En Pologne, le congé maternité est souvent rallongé, et il est courant que les femmes enceintes partent avant la date officielle de leur congé, vers le 6ᵉ ou 7ᵉ mois. Au Maroc, la femme enceinte est considérée comme sacrée et le congé maternité est un moment attendu.

4 étrangères qui ont travaillé et eu des enfants en France donnent leur point de vue sur le travail et la maternité en France.#maternite #travail pic.twitter.com/J9wZI3iy1F — Welcome to the Jungle France (@wttj_fr) June 21, 2022

Congé maternité et sororité

Un point intéressant qui est soulevé dans cette vidéo, c’est la perception que la société a des mères qui décident de rester à la maison et de s’occuper de leur enfant. Pour ces mères étrangères qui ont eu un enfant en France, elles remarquent que les mères au foyer sont mal vues. Jugées peu féministes, certaines d’entre elles ont pu recevoir des réflexions du type « » ou « comment fais-tu pour ne pas travailler ? », reléguant la mère au foyer en marge de la société, considérée comme étant peu professionnelle.

Pourtant, quiconque a déjà gardé un enfant sait que c’est un travail à temps plein, et que les mères au foyer sont loin, très loin de se tourner les pouces toute la journée, surtout lors d’un congé maternité ou parental, qui n’a de congé que le nom.

Avec un tel regard sur les mères qui veulent garder leur enfant plus longtemps, comment pourra-t-on faire accepter que le congé maternité devrait être rallongé en France ? D’après une étude faite en 2006 par la Direction des études du ministère de la Santé 84 % des mères françaises souhaiteraient que le congé maternité dure plus longtemps. Mais avec un tel jugement actuel envers celles qui bricolent comme elles le peuvent pour ne pas retourner trop rapidement au boulot, est-ce vraiment possible ?

Et si le congé paternité avait une plus grande durée, ces questions se poseraient-elles autant ? Les mentalités peuvent-elles s’adapter ? Les mères pourront-elles arrêter d’être jugées pour leur choix ? On n’est pas encore sorties du sable, hein.

