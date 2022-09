Le célèbre magazine Pomme d’Api fait peau neuve pour plus d’inclusivité

Présent dans la vie des tout petits depuis plus de 55 ans, le célèbre magazine change de formule, et c’est une super nouvelle.

Plus d’un million de petits lecteurs, ça fait un sacré paquet. Chaque mois, enfants et parents, abonnés de longue date ou petits nouveaux, découvrent un nouveau numéro du magazine préféré des 3-7 ans : Pomme d’Api.

Cette année, sous la houppe de Gwénaëlle Boulet, la rédactrice en chef depuis septembre 2021, le magazine se met au goût du jour, et on ne va pas bouder notre plaisir.

Pomme d’Api, les surprises de la nouvelle formule

Si les histoires des héros du mag sont toujours là, comme Petit Ours Brun, Adelidelo et Sam Sam, les nouveautés se trouvent notamment du côté d’activités à destination des enfants, pour partager des moments avec leur famille.

Découpage et création d’une jolie boîte à « défis bonheur », écoute de comptines sur l’application de podcast de Pomme d’Api, inclusions de personnages plus diversifiés dans les histoires et les dessins, idées de positions de yoga à faire ensemble, recette de gâteaux parfaits pour le goûter…

La nouvelle formule de Pomme d’Api regorge d’idées d’activités à faire avec les parents ou grands-parents, tout en proposant des conseils pratiques pour les adultes dans son « cahier des parents ». Dans ce livret, on peut retrouver des recommandations de podcasts sur la parentalité, un petit courrier des lecteurs et le partage des coups de cœur de la rédac en matière de livres pour les enfants.

Dans une interview accordée à Europe 1, Gwénaëlle Boulet a expliqué sa volonté de créer ce « cahier de parents » intégré dans la nouvelle formule de Pomme d’Api :

C’est une génération qui maintenant trouve beaucoup de choses sur Internet quand ils ont des problèmes de sommeil, de nourriture et autres. Et là, l’idée, c’était de peut-être avoir moins de choses à lire, mais plus de choses à vivre en famille. D’où l’idée d’un pôle parents. Il y a trois idées très concrètes de choses à faire que l’enfant peut faire tout seul, qu’on peut faire avec lui ou pour nous en tant que parents.

Inclusif, intéressant et parfait pour les plus petits et leurs parents, le nouveau Pomme d’Api est disponible depuis mercredi en kiosque, et on ne peut que vous le conseiller vivement.

À lire aussi : Un cahier de vacances anti-sexiste ? Oui, ça existe

Crédit photo image de une : couverture du nouveau numéro de Pomme d’Api