Lady Gaga lève le voile sur sa robe de viande, finalisée par un vegan et inspirée par des saucisses

Dans une interview pour British Vogue, Lady Gaga a livré une rétrospective de ses looks les plus iconiques — dont la fameuse robe en viande !

De la robe rouge en latex pour rencontrer la reine d’Angleterre à la tenue American flag du clip avec Beyoncé, la star Lady Gaga a raconté à British Vogue des anecdotes sur chacune de ses tenues les plus mythiques, mais à aussi apporté des explications très intéressantes sur la symbolique de certains de ses outfits.

Et quelle pièce est plus iconique que sa robe en viande ?

D’où vient la robe en viande de Lady Gaga ?

En 2010, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, Lady Gaga avait marqué à jamais le monde de la pop culture avec sa robe en viande.

Ce n’était pas initialement une idée de la chanteuse, mais de sa make-up artiste de l’époque, Val Garland. Cette dernière avait raconté a la pop-star qu’elle avait été à une soirée en portant… une tenue en saucisses ! Lady Gaga avait réagi en disant que « c’était une bonne façon d’être sûre que tout le monde vous laisserait tranquille à une soirée ».

La suite appartient à l’histoire.

La robe en viande de Lady Gaga, un statement

Lady Gaga évoque également le fait que derrière cette tenue, il y avait la volonté de faire un statement, de faire passer un message. Et pas pro-véganisme, non, ce serait trop simple…

Elle explique qu’à l’époque, il y avait la mise en plus aux États-Unis du Don’t Ask, Don’t Tell Repeal Act visant à faire disparaître la politique du « don’t ask, don’t tell » qui consistait pour les personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles à cacher leur orientation sexuelle pour avoir le droit d’entrer dans l’armée américaine. C’était une avancée importante pour plus d’inclusivité dans ce milieu.

Lady Gaga explique qu’elle voulait donc porter cette robe en viande car :

« Si vous êtes prêt à mourir pour votre pays, la façon dont vous vous identifiez n’a pas d’importance. »

L’explication de Lady Gaga dans la vidéo de Vogue sur le lien entre cette robe et les droits des personnes LGBTQI+ n’est pas très claire, on vous le concède. Cependant, en 2010, après les VMA, elle avait déjà expliqué à Ellen DeGeneres un peu plus clairement la symbolique de cette tenue :

« Cette tenue a plusieurs interprétations, mais pour moi ce soir, elle veut dire “si on ne se lève pas pour ce en quoi on croit, si on ne se bat pas pour nos droits, bientôt on aura autant de droits que la viande sur nos os”. »

Crédit : Instagram @g.u.y_from_chromatica

Un styliste vegan a confectionné les accessoires en viande

Franck Fernandez a initialement designé cette mythique robe de viande mais la confection des derniers détails de cette tenue, notamment le chapeau et le sac, a été menée par Brandon Maxwell, un des stylistes de Lady Gaga à l’époque… qui est vegan !

Sentir la viande, une passion

Lady Gaga donne un détail qui aide à s’imaginer ce que ça ferait de porter cette tenue :

« Ça sentait comme de la viande. »

Logique. Elle conclut en affirmant que c’était assez « excitant » de porter ces bouts de viandes cousus sur un corset.

Si vous voulez un jour voir cette tenue mythique de vos propres yeux, vous pouvez aller lui rendre une petite visite, mais prévoyez le temps de trajet… car elle est conservée au Rock Hall of Fame, en Ohio !

Crédit photo : Youtube de British Vogue