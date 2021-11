Vous vous êtes déjà demandé quel goût avait la chair humaine ? Non ? Moi non plus, mais une marque d’alternatives végétales et de similicarnés s’est dit que ça serait une bonne idée de commercialiser des burgers saveur homo sapiens…

Âmes sensibles s’abstenir. Halloween est déjà loin, mais pour la période automnale, Oumpf!, une marque de produits végétaux poursuit l’horreur jusque dans les assiettes des Suédois et Suédoises.

L’entreprise — présente en Europe, en Australie et en Afrique du Sud — a répliqué le goût qu’est censé avoir la viande d’êtres humains et a vendu des burgers cannibales dans un food truck à Stockholm, le temps d’une petite heure.

De plus en plus de produits sont créés chaque année pour répondre à la demande croissante d’alternatives savoureuses, véganes et plus éco-friendly. Récemment, une étude a même montré qu’en France, « 68% des répondants pensent qu’on consomme trop de viande ». C’est donc la course aux innovations en termes de similis de viandes et d’oeufs, avec pour leaders des marques comme Beyond Meat, The Impossible Burger ou encore les français Les Nouveaux Fermiers.

Mais Oumpf! n’attire pas le chaland par la promesse d’un délicieux steak sans produits animaliers… elle vous offre un repas « cannibale » ! Une opération marketing pour le moins spéciale.

Ça a quel goût, la chair humaine ?

Ok, cool. Mais comment les personnes qui ont créé ces drôles de burgers connaissent-elles le goût de la chair humaine ? Eh bien ‘opération aurait pris des heures de recherches pour trouver la saveure parfaite. Conclusion ? L’humain aurait le même fumet que le porc ou le veau…

Les steaks saveur homo sapiens, produits en édition très limitée pour ne pas « choquer trop longtemps les consommateurs », sont composé de soja, de champignons, de protéines de blé, de graisses végétales et d’un mélange d’épices secret.

Contrairement aux apparences, cette « viande » sanguinolente est totalement végane

Une recette innocente et un assemblage d’ingrédients plutôt appétissants, en sommes. Pourquoi donc ce marketing autour de la chair humaine, me demanderez-vous ?

Le directeur marketing de la marque Henrik Åkerman, s’explique :

« Nous voulons vraiment repousser certaines limites pour montrer que nous pouvons fabriquer des produits à base de plantes qui ressemblent à n’importe quel type de viande. Pour nous, la façon la plus humaine de manger un burger est un burger à base de plantes »

Un coup de pub simplement destiné à choquer ?

Une initiative choc pour sauver la planète

La marque suédoise est très engagée dans la promotion de modes d’alimentation écologiquement responsables et dans la lutte contre la souffrance animale. Créer un steak végan saveur humain était donc une occasion de mettre en lumière ces problématiques de manière on ne peut plus unique…

Le steak cannibale challenge le gag reflex de beaucoup, et pour la marque, c’est tant mieux : dans une vidéo expliquant le projet, le cofondateur de la marque, Ankan Linden, déclare justement que l’idée était de mettre les gens mal à l’aise.

Le site CNet rapporte :

« Si l’idée de la viande humaine a une valeur de choc, elle vise à amener les consommateurs à s’interroger sur l’origine de leur nourriture, en particulier des produits fabriqués à partir d’animaux. Les humains sont des animaux, mais le cannibalisme est tabou. Sommes-nous vraiment si différents des porcs et des vaches ? »

Un discours anti-spéciste qui divise, mais qui a pour mérite de faire parler de lui…

Crédits photos : Oumpf! / capture d’écran de la vidéo de Oumpf! sur la chaîne YouTube Eat_Oumph