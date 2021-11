Les Suisses nous pondent le premier oeuf dur 100% vegan

On connaissait les simili-carnés, les faux-mages, faux-gras, et même « l’œuf qui ne tue pas la poule » : voici venu le temps de l’oeuf dur 100% végan !

Lundi 1 novembre, c’était la fête de tous les saints, mais c’était aussi la journée mondiale du véganisme.

Avec la fin du monde qui nous attend au tournant, crise écologique et sanitaire obligent, et la prise de conscience des conditions des animaux en abattoirs, le marché du véganisme se porte plutôt bien. Pour preuve, de plus en plus de personnes envisagent de devenir végétaliens et végétaliennes, et donc, d’exclure les produits d’origine animale de leur consommation.

Mais qu’on ne se leurre pas, celles et ceux qui passent le cap ne sont pas si nombreux. Dans son Observatoire des cuisines populaires, l’Ifop rapporte que seulement « 4 % des Français déclarent être végétariens et 3 % végétaliens ». En revanche, « 40 % des personnes sondées affirment leur volonté de manger davantage des produits végétaux. »

Les alternatives fusent dans les rayons des supermarchés. C’est notamment le cas du groupe agroalimentaire suisse Migros, qui fait éclore des oeufs durs entièrement végétaux pour cet automne !

Des oeufs à la coque éthiques

Il faut dire que la consommation de produits d’origines animales pèse lourd dans la balance du réchauffement climatique. D’après Le Monde, « les 323 millions de tonnes de viande produites dans le monde ont un impact majeur sur le réchauffement, la déforestation et la consommation d’eau. » France Inter rapporte même que « la production d’une boîte d’œufs de poules en élevage intensif a un impact environnemental comparable à celui du poulet ou du lait. » Face à ces constats, nombreux et nombreuses sont celles qui se tournent vers des options en théorie moins polluantes et plus éthiques.

Il y a bien des alternatives aux oeufs qui existent déjà sur le marché, comme ces oeufs au plat végétaux ou encore Poulehouse, « l’oeuf qui ne tue pas la poule » qui s’engage à « nourrir, loger et soigner » les poules pondeuses jusqu’à leur mort naturelle. Mais jusqu’ici pour les végétaliens et végétaliennes, impossible de se délecter d’un oeuf dur au petit déjeuner.

Qu’à cela ne tienne ! Cela faisait un moment que Migros couvait des alternatives aux oeufs de poules : début novembre, le groupe annonçait la commercialisation du « premier œuf dur au monde basé sur des ingrédients d’origine végétale ». Selon le site de l’entreprise, l’oeuf en question « peut être découpé et préparé » comme un vrai, et sera « sous forme de pack de quatre oeufs au prix de 4.40 francs. »

Aussi réalistes que ceux sortis directement du cul des poules, les oeufs dur végans de Migros sont essentiellement constitués de protéines soja. Mais la liste des ingrédients est plus longues. Sous les coques factices, de l‘amidon de riz, de la fibre soluble de maïs, des anti-agglomérants et des gélifiants.

Des oeufs végétaux aussi réalistes que ceux sortis du cul d’une poule.

Pourquoi créer des substituts végétaux identiques aux produits d’origines animales ?

Ça fait un bail que certaines entreprises ont flairé l’opportunité en commercialisant à tour de bras des alternatives vegans de plus en plus réalistes. Beyond Meat et sa version franchouillarde Les Nouveaux Fermiers, des steaks saignants et nuggets de poulet savoureux produits sans qu’aucun animal n’ait été impliqué dans la recette, font de plus en plus d’adeptes (étant moi-même végane, je succombe régulièrement à ces similis parfois plus vrais que nature).

C’est au tour de Migros de se lancer dans la course aux alternatives végétales : d’abord avec son yaourt à base de pois chiches et maintenant avec ses faux oeufs. S’ils ne sont pour l’instant vendus qu’en Suisse, le groupe entend bien dominer le marché au-delà de ses frontières.

Mais les substituts ne font pas que des émules. Le reproche qui leur est souvent fait est le suivant : « pourquoi diable vouloir reproduire des produits d’origines animales si on choisit d’être végan ? » D’abord, ce n’est pas parce qu’on choisit de bannir la viande ou les oeufs de son alimentation que cela signifie qu’on n’en aime pas la saveur. Ensuite, ces produits sont une bonne porte d’entrée pour les omnivores qui hésitent ou peinent à faire la transition.

D’ailleurs, Tristan Cerf, le porte-parole de Migros le dit bien, le public visé, ce n’est pas les véganes :

« Il y a une forte demande pour ces produits, qui ne vont pas forcément s’adresser aux végans purs et durs – qui ne vont pas acheter un oeuf – mais plutôt aux gens qui aimeraient baisser leur consommation de viande tout en conservant l’aspect traditionnel de l’assiette. »

Les fausses viandes et oeufs végétaux sont-ils vraiment meilleurs que leurs homologues sanguinolents ? Certaines voix s’élèvent pour dire que ces substituts sont bourrés de produits gras et transformés, ou encore qu’il serait impossible de déterminer s’ils sont plus écologiques, les entreprises n’étant pas toujours transparentes quant à leurs émissions…

Et puis, n’oublions pas que devenir végétalien est souvent un privilège entravé par des barrières socio-économiques qui nous échappent. En cause, notamment, l’accessibilité de tels produits selon l’endroit où on vit, et leurs prix élevés souvent inabordables pour les classes les plus précaires !

Mais peut-être que le groupe nous couve une alternative moins salée et plus accessible…

Crédits photos : Migros / Krisztina Papp (Pexels)