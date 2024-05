La recette (facile) des galettes de courgettes

Et si vous succombiez à ces délicieuses galettes de courgettes, parfaites pour préparer l’été ? Suivez le guide, c’est très simple.

Les courgettes arrivent enfin sur les étals des marchés, et c’est la meilleure nouvelle de cette fin de mois de mai. Grâce au livre Cuisine sans allergènes de Marie Lossy, publié aux éditions Hugo, j’ai pu dégoter une petite recette pas piquée des hannetons, qui pourra, j’en suis sûre, vous plaire aussi. D’ailleurs, ce livre, initialement écrit pour toutes les personnes qui ont des allergies alimentaires, comme les deux enfants de l’autrice, est une mine d’or. Il donne plein d’idées pour cuisiner autrement, avec beaucoup de saveurs.

La recette des galettes de courgettes

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

250 g de courgettes

40 g de flocons de sarrasin

40 g de flocons de quinoa

Du persil

De la coriandre (optionnel)

1/4 de cuillère à café de cumin

Du sel, du poivre

50 cl d’eau

Commencez par laver les courgettes, et coupez leur extrémité. Ensuite, râpez-les dans un saladier, et ajoutez les flocons de quinoa et de sarrasin. Ciselez le persil et la coriandre (si vous en mettez), et ajoutez également une pincée de sel, de poivre, et le cumin. Enfin, versez l’eau et touillez-moi bien tout ça, proprement. Allez boire un verre d’eau et laissez le mélange reposer pendant 10 minutes. Si vous trouvez que la pâte est trop humide, n’hésitez pas à rajouter un peu plus de flocons.

Huilez une poêle, mettez-la à chauffer en feu moyen, et formez des boules écrasées de votre préparation avec vos paluches. Hop, ça part se dorer la pilule sur la poêle pendant 3 à 4 minutes de chaque côté. Et c’est bon, c’est prêt !

