La justice a tranché concernant la plainte de l’ex-bébé de « Nevermind »

Spencer Elden, l’homme qui était le bébé nu de l’album Nevermind du groupe mythique Nirvana, vient de voir sa plainte classée sans suite par un juge californien le lundi 3 janvier.

Ce n’est pas une grande surprise. La démarche de Spencer Elden, l’ex-bébé de Nevermind, remonte à août dernier ; il avait accusé le groupe Nirvana d’« exploitation sexuelle » et « pornographie infantile ». Ce lundi 3 janvier, sa plainte a été classée par un juge en Californie.

Spencer Elden n’a donné aucune réponse aux représentants de Nirvana, qui ont expliqué en décembre que Spencer Elden avait profité depuis plusieurs années de sa notoriété en tant que « bébé de Nirvana » et que ses accusations ne tenaient pas la route.

Spencer Elden n’en a peut-être pas fini avec Nirvana

Le plaignant avait jusqu’au 13 janvier 2022 pour enregistrer une nouvelle plainte et poursuivre l’affaire, ce qu’il n’a pas fait.

Initialement, Spencer Elden réclamait 150 000 dollars de dommages et intérêts de la part des anciens membres de Nirvana, mais aussi de la part du photographe Kirk Weddle.

Cependant, d’après NPR News, l’avocat de Spencer Elden, Marsh Law, a déclaré :

« Nous allons déposer une nouvelle plainte très bientôt. Nous sommes confiants que Spencer pourra faire avancer ce dossier. »

L’équipe qui représente le groupe Nirvana avait répondu en décembre à la plainte de Spencer Elden :

« Elden a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que ‘bébé Nirvana’ autoproclamé. (…) Il a refait la photo en échange de rémunérations à de nombreuses reprises ; il s’est fait tatouer le titre de l’album +Nevermind+ sur la poitrine (…) il a dédicacé des copies de la couverture de l’album pour les vendre sur eBay et il a utilisé ce lien pour essayer de draguer des femmes. »

Il n’est pas certain que Spencer Elden ait beaucoup de chance de voir sa seconde plainte prise plus au sérieux que la première. Son absence de réponse dans les délais fixés par la justice ne le rendent certainement pas plus crédible… Affaire à suivre.

