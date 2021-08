Spencer Elden, qui apparaissait bébé sur la couverture de l’album mythique Nevermind de Nirvana, a déposé plainte contre le groupe et les membres du label, dénonçant les conditions opaques dans lesquelles la photographie a été réalisée et les effets d’une telle exposition sur sa vie actuelle.

Il y a trente ans déjà sortait le mythique album Nevermind de Nirvana. « Le groupe n’était dans le radar de personne à cette époque », se souvenait en 2019 pour le Guardian le photographe à l’origine de la couverture mythique du disque : un bébé totalement nu, immergé dans une piscine, à la poursuite d’un billet de dollar accroché à un hameçon.

Le modèle en question, Spencer Elden, âgé de 30 ans désormais, vient de porter plainte pour « pornographie infantile » et « exploitation sexuelle d’enfant » contre les membres du groupe, les héritiers de Kurt Cobain ainsi que le label musical.

Il réclame 150.000$ (soit 130.000€) aux 17 personnes visées par la plainte — bien loin des 200$ que ses parents ont reçus il y a trente ans…

Les coulisses d’une photo culte

Spencer Elden n’était âgé que de quatre mois lorsque la photo prise par l’artiste Kirk Weedle a été capturée avant de devenir la couverture de l’album contenant le titre Smells Like Teen Spirit devenu un succès planétaire vendu à plus de 30 millions d’exemplaires depuis sa sortie.

D’après le magazine The Wrap, la photo originelle montrait simplement Spencer Elden, nu dans une piscine. L’hameçon et le billet ont été rajoutés numériquement par la suite. Décrite comme une critique du capitalisme, la couverture de l’album était censée contenir un autocollant « Si vous êtes offensé par ça, vous êtes pédophile » venant couvrir les parties génitales du modèle, mais cet ajout n’a jamais été effectué.

« Je savais que j’avais la bonne prise », s’est souvenu de son côté l’auteur de la photographie, qui a cependant douté :

« Mais quand je l’ai regardé de plus près, j’ai eu un doute. Je me suis dit : “mec, c’est une photo de pénis” ! L’appareil génital est tellement prédominant sur ce cliché […] Je ne savais pas si le label serait partant. »

Pour ce projet artistique au budget humble au profit d’un groupe alors inconnu, le photographe a confié s’être tourné vers un groupe d’amis, tout juste devenus parents, sans préciser si ces derniers étaient au courant de l’usage que serait fait de la photo.

« Ni Spencer ni ses tuteurs légaux n’ont jamais signé de décharge autorisant l’utilisation d’images de lui ou de son portrait, et certainement pas de pornographie juvénile commerciale le représentant », déclare l’avocat du modèle.

Une égérie de papier glacé qui peine à faire entendre sa voix

De fait, Spencer Elden n’a jamais touché d’argent pour l’exploitation de cette photo, hormis les 200$ initiaux.

« Toutes les personnes impliquées dans l’album ont des tonnes et des tonnes d’argent. J’ai l’impression d’être la dernière miette restante du grunge », avait-il confié au Time en 2016 .

Dans ce même entretien, le jeune homme avait évoqué son rapport perturbé à la célébrité et évoqué déjà sa volonté de se tourner vers le droit.

« Je me suis juste réveillé en faisant déjà partie de cet énorme projet. C’est assez difficile à vivre — j’ai l’impression d’être célèbre pour rien […] Quand je vais voir un match de baseball, je me dis “Mec, tout le monde dans ce stade a probablement vu ton pénis”. J’ai l’impression qu’une partie de mes droits humains a été révoquée. »

La plainte de Spencer promet d’être un épineux combat judiciaire, entre droit à l’image, consentement, démarche artistique et projet commercial. Mais avant même d’aboutir, elle pose d’intéressantes questions sur notre rapport aux œuvres avec lesquelles on grandit et la nécessité de se demander dans quelles conditions elles ont été produites.

