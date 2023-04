« Je ne fais pas de la pornographie »

Ce mercredi, Bilal Hassani devait donner un concert à Metz, dans l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Désacralisé il y a 467 ans (en 1556), le monument est bien connu pour être un lieu culturel accueillant des expositions ou des concerts dans tous les genres musicaux. Mais Bilal Hassani a été ciblé par les menaces d’un groupe catholique d’extrême droite, rassemblé devant l’édifice juste avant le début du concert. Pour protéger ses fans, le chanteur a été contraint d’annuler le spectacle.

Derrière les menaces et l’intimidation subies par Bilal Hassani se trouve le collectif Lorraine Catholique ainsi que le groupe identitaire Aurora Lorraine. Selon la présentatrice de C à vous Anne-Elisabeth Lemoine, ces groupes extrémistes estimaient que Bilal Hassani, qu’ils désignent comme un « transexuel » allait « profaner » le lieu en faisant de la « pornographie ». Sur Télégram, ils se revendiquent comme les meneurs d' »un combat civilisationnel, culturel et social« , selon Libération.

Invité de l’émission le soir de l’incident, Bilal Hassani a répondu à ses accusations s’est défendu :

Sur le plateau de C à vous, le chanteur de 23 ans a confié être familier des menaces :

« J’avais vraiment l’intention d’aller au bout et de faire ce concert. Il m’est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours montré le plus courageux possible mais là, ça commençait à être inquiétant surtout pour mon public et avec mon producteur on a dû annuler à la dernière minute. Il y avait un appel au rassemblement qui allait avoir lieu autour dans la ville, ils allaient peut-être essayer de cibler mes fans. C’est la chose qui me terrifie le plus. Ce sont de jeunes personnes qui viennent pour s’amuser, pour passer un bon moment. ».