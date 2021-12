La réponse officielle de Nirvana à l’ex-bébé de Nevermind qui a porté plainte pour « exploitation sexuelle »

Nirvana a enfin communiqué une réponse officielle à Spencer Elden, l’ex-bébé tout nu sur la pochette de Nevermind, qui avait entamé une plainte pour « exploitation sexuelle » et « pornographie infantile ».

C’était au mois d’août dernier. Et ça paraît si loin ! Mais ce n’est pas le sujet. Souvenez-vous : Spencer Elden, le fameux bébé tout nu visible sur la jaquette de Nevermind, a porté plainte contre le groupe Nirvana ainsi que le label, pour cette pochette d’album devenue l’une des plus cultes de l’histoire.

Le groupe a enfin communiqué une réponse officielle, publiée sur Billboard.

Des accusations pas prises au sérieux

Les représentants du groupe ont expliqué que Spencer Elden a porté plainte en disant qu’il avait appris qu’il était le bébé en 2011. Cependant, la pochette existe et est mondialement connue depuis 1992.

« La pochette de l’album Nevermind a été prise en 1991, elle était mondialement connue en 1992. Spencer Elden était au courant qu’il était lui (et personne d’autre) le bébé sur la photo, bien avant 2011 comme il l’a plaidé. Il est totalement au courant depuis des années de cette supposée “violation” et “blessure”. »

De plus, les représentants on ajouté que l’homme profitait depuis longtemps de son statut de bébé devenu culte… et se serait carrément fait tatouer Nevermind sur le torse.

« Elden a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que “bébé Nirvana” autoproclamé. »

Sans surprise, les représentants du groupe ont également affirmé que les accusations de « pornographie infantile » n’étaient « pas sérieuses ».

La plainte du « bébé Nirvana » continue

En novembre dernier, Spencer Elden avait amendé sa plainte avec une nouvelle accusation. Selon lui, le photographe Kirk Weddle a volontairement fait en sorte que la photo ressemble à celles du magazine Playboy…

« Le photographe Weddle a tenté d’ajouter une dimension sexuelle en stimulant le bébé […] avant de le jeter dans l’eau et de lui faire prendre des poses soulignant et mettant en exergue ses parties génitales. »

Le plaignant exige 150.000$ de dédommagement à Dave Grohl et Krist Novoselic, mais aussi à Courtney Love, Guy Oseary et Heather Parry qui gèrent l’héritage de Kurt Cobain, au directeur artistique de Nevermind, Robert Fisher, et au photographe Kirk Weddle. Il demande également que la même somme lui soit payée par les maisons de disques ayant sorti ou réédité l’album ces 30 dernières années.

Autant dire qu’apparemment, il a peu de chances de gagner.

À lire aussi : La robe du rappeur Kid Cudi en hommage à Kurt Cobain parle autant de masculinités que de santé mentale