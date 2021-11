La collab de Noël la plus improbable est là : Mariah Carey et… McDonald’s !

McDonald’s a choisi la chanteuse Mariah Carey comme égérie de sa campagne de fin d’année. All I Want for Christmas is… un Big Mac ?

La fin d’année est chargée pour notre diva préférée : en plus de plancher sur une marque de cosmétiques, la chanteuse aux cinq octaves se lance dans l’influence food avec une première campagne pour… McDonald’s ! Héhé, vous ne vous y attendiez pas à celle-là, pas vrai ?

Maria Carey x McDo, une collab Against All Odds

Depuis plusieurs jours, le compte Twitter américain de la chaîne de restauration rapide teasait ses abonnés au sujet d’une prochaine collaboration totalement inédite. Et ils n’ont pas été déçus : Mariah Carey, la reine de Noël en personne, est l’invitée de Ronald pour tout le mois de décembre (mais uniquement aux États-Unis) !

Mariah’s back for the holiday season and this time, she’s bringing a whole menu with her pic.twitter.com/loeeSfe6k2 — McDonald's (@McDonalds) November 10, 2021

« Mariah est de retour pour les fêtes de fin d’année mais cette fois-ci, elle revient avec un menu complet ! »

Au programme de ce partenariat insolite ? Un Menu Mariah, composé des produits préférés de la star, et un calendrier de l’Avent très spécial qui permettra aux habitués ayant téléchargé l’application mobile de l’enseigne de découvrir et de goûter (pour 1$ d’achat) les petits plaisirs (coupables ?) préférés de la chanteuse.

Pas de McMariah, donc, mais le plaisir de découvrir son cheeseburger préféré dans une belle boîte relookée pour l’occasion. Si seulement elle pouvait chanter All I Want For Christmas is You à l’ouverture…

Crédits photos image de Une : McDonald’s