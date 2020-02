Comment cacher efficacement son collier d’immunité dans Koh-Lanta

Denis Brogniart te raconter plein de choses dans le dernier Histoires de Succès #23 ! Koh-Lanta revient ce vendredi 21 février 2020 ! L’occasion de se rappeler comment cacher son collier d’immunité, et d’écouter

Initialement publié en avril 2016

Avoir le collier c’est bien, savoir le planquer, c’est mieux !

Parce qu’il y en a marre de suer du cul à faire des îles remplies de colliers pour que les candidat•es se fasse cramer à chaque fois, voici une petit liste de tous les endroits où cacher son collier d’immunité pour ne pas se le faire sniper par les autres crevard•es quand tu participes à Koh-Lanta.

Dans ton slibard

Le slibard que vous portez sur vous, hein : pas celui que vous avez foutu au fond de votre sac en vous disant qu’après l’avoir porté 24h/24 depuis le début de l’aventure, il serait trop sale pour que quelqu’un ose le toucher.

N’oubliez pas que vos coéquipiers ne se sont pas lavés depuis 2 semaines, alors c’est pas quelques traces de pneus au fond du calcif qui vont les repousser. #TeamZeroScrupule

Déconnez pas les mecs, on avait dit le collier…

Dans tes fesses

La légende dit que les voies du Seigneur sont impénétrables.

Dans les racines de manioc ou de chou coco

Les fans peuvent en témoigner : cette année, les candidat•es préfèrent attendre l’arrivée de la livraison Deliveroo sur l’île plutôt que d’aller chercher de la bouffe à la manière de nos ancêtres. C’est donc pas demain la veille qu’ils vont se mettre à traîner du côté des choux coco.

Qui a envie de manger ça en même temps ?

Dans la barbe de Julien

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Julien n’est pas un naufragé sur l’île depuis le dernier crash de 1994 qui s’est intégré à la tribu. C’est simplement le hipster de la saison, toujours sapé et brushingé peu importent les circonstances.

Et comme tout hipster qui se respecte, il a une barbouze à la Demis Roussos.

Malheureusement, Julien n’a pas pu ramener sur l’île ses oil bear et autres produits cosmétiques pour bichonner son cousin machin pendu au menton, du coups les poils sont secs « juste ce qu’il faut » pour que les coquillages s’accrochent dans la barbe sans tomber.

Au coin caca

À moins que vous ne tombiez sur des coéquipier•es fouille-merde comme Gaby de cette saison, il faudrait avoir un sacré pet au casque pour aller foutre ses paluches là où tout le monde va débriefer le dîner.

Chaud de passer après Moundir en plus

De plus, comme tout le monde crève la dalle sur cette putain d’île, les rendez-vous des bons copains se font rares.

Sur le toit de la cabane

Cette année dans Koh-Lanta Thaïlande, il pleut beaucoup, et surtout, il n’y a pas Freddy. Du coup, la cabane est toute pétée, ça fuit de partout et on est à deux doigts de la pneumonie.

Mettre son collier sur le toit permettrait de colmater un peu les trous, et comme dans cette saison la mentalité c’est plutôt d’aller dans la grotte quand la cabane fuit plutôt que d’essayer de la renforcer, je pense que personne n’ira chercher votre collier là-bas.

Voilà vous avez fait chialer Freddy, bravo

Dans les cheveux de Denis

En plus d’avoir une choucroute parfaite, on sait tous que les candidat•es respectent plus Denis que leurs propres pères.

On se rappelle des mots de Jeff lors de son clash au conseil avec Cédric :

« Putain, vous m’avez affiché devant Denis là ! »

Le mec était plus énervé d’être passé pour un con devant Denis que d’avoir été évincé du jeu par ses coéquipier•es (no offense Jeff si tu lis ses lignes, je t’ai toujours soutenu face à Marc et je regarde même Les Anges 8 à Hawaii parce que t’es là).

Personne n’oserait donc souiller Denis en allant fouiner dans sa fouffe, même pas pour sauver ses fesses.

Sur la deuxième page de Google

Looooooool ! Lol lol lol lol lool, lool lol mdr. Lol lol lol : lol lol. Lolol ? lololol.

Sous le canotier d’Amir

Du jamais vu sur Koh-Lanta toutes saisons confondues. Amir, spécialiste en chevilles murales de profession, a gardé son chapeau style canotier du premier jour de jeu jusqu’à son élimination, d’où l’énervement de Pascal alias Pascoualou :

« L’autre il a un canotier il a quarante-six ans, c’est un soumis, c’est des bidons, c’est des saucissons ! »

Pascoualou aurait dû voir le potentiel de cette cachette au lieu de shamer Amir.

Chapeau anti-haters

Cet article a été 100% approuvé par Namadia de la saison 12.