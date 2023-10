Star Academy : Tout ce que l’on sait sur la prochaine saison du télécrochet culte

Après un retour plus que réussi, les informations de la prochaine saison de « Star Academy », qui sera lancée le 4 novembre, se dévoilent au compte-goutte.

Prêts à de nouveau consacrer tous vos samedis soirs à Star Academy ? Le 4 novembre, le télécrochet reviendra pour une nouvelle saison plus qu’attendue, après le succès de son retour. Durée, candidats, professeurs… On vous dit tout.

Des candidats majoritairement étudiants

Pour commencer, ils seront 16 candidats à s’affronter cette année, contre 13 la saison passée. Si l’on connaît déjà Lola, dont l’identité a été dévoilée sur le plateau de « Quotidien », les quinze ne seront connus que lors du premier prime. Seules informations disponibles : tous ont entre 18 et 26 ans, viennent de France et de Belgique, et sont majoritairement étudiants.

Des jeunes dont l’objectif sera de séduire les téléspectateurs, notamment sur les réseaux sociaux. Ils auront accès à une salle du public, où ils pourront poster du contenu et répondre aux questions de leurs fans.

Une durée de diffusion doublée

Désormais, la diffusion durera 12 semaines, et non 6 comme en 2022. Les candidats passeront donc Noël et le Nouvel An sous les caméras.

Quant à la quotidienne, elle le sera vraiment, puisqu’elle sera diffusée tous les jours, à 17h30. Celle du dimanche permettra de diffuser des images inédites de la semaine ainsi que des coulisses du prime time. La quotidienne sera contée par la voix de la journaliste Karima Charni, élève de la quatrième saison de Star Academy, déjà présente l’an dernier pour « l’after » des primes.

L’équipe de professeurs un poil remaniée

Il y a du mouvement chez les enseignants. Yanis Marshall, prof de danse, ne nous affabulera plus de chorégraphies en talons. Laure Balon, experte en expression scénique, est elle aussi sur le départ. Ils seront remplacés par respectivement Malika Benjelloun et Cécile Chaduteau.

« Coach Joe » quant à lui, ne sera plus seulement professeur de sport, mais également chargé de faire le lien entre les élèves et les professeurs. Le reste de l’équipe reste inchangée, avec notamment Adeline Toniutti au chant, et Michael Goldman à la direction.

