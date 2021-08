Kim Petras et ses baguettes de pain trop molles causent un conflit diplomatique sur Twitter

La chanteuse allemande Kim Petras maîtrise la culture Internet et l’humour Twitter. Si bien qu’elle capitalise sur le stéréotype des Français jamais sans leur baguette, et les mèmes qui vont avec, pour le plus grand plaisir de ses fans de part et d’autre du Rhin, et au-delà.

Les jeunes popstars ont parfaitement compris le pouvoir des mèmes pour devenir virales. La dernière en date à le prouver, c’est Kim Petras, pas forcément encore très connue du grand public en France… mais qui compte bien le devenir !

Kim Petras enchaîne les mèmes marrants autour de clichés français

Tout a commencé par un discret emoji croissant en légende d’une publication Instagram le 30 juillet 2021.

Le même jour, sur Twitter, Kim Petras, artiste allemande de 28 ans, postait un audio illustré d’un croissant sur fond vert poudré d’elle en train de clamer : « Oui, ah » — en français dans le texte.

Puis la chanteuse de Heart to Break a enfoncé le cliché français en reprenant un mème Internet (autour de Bob L’Éponge en béret, marinière et baguette sous le bras devant la tour Eiffel, sur une musique d’accordéon) à son image sur Instagram le 31 juillet 2021.

Au cas où cela ne suffisait pas, l’énigme s’est encore précisée sur Twitter, le 13 août 2021, quand elle a posté un montage du chef du dessin animé Ratatouille portant un petit chien (comme celui de Kim Petras elle-même) avec un béret et un croissant à la patte !

Kim Petras insurge les Français (pour rire) telle une nouvelle Marie-Antoinette

Après moult emojis viennoiseries, la popstar vient enfin de dévoiler le fruit de son teasing le 16 août 2021 : la sortie prochaine de son nouveau single et clip, Future Starts Now (prévu pour le 27 août 2021).

Dans l’extrait vidéo qu’elle a publié, elle s’adonne avec passion et sensualité à de l’effleurage de baguettes de pain, telle une néo-Marie Antoinette visiblement en manque de Vienne. En plus de la dimension phallique de cette spécialité française, Kim Petras joue sûrement aussi sur la sonorité du terme qui ressemble à « faggot », insulte homophobe qu’on pourrait traduire par tapette, que beaucoup de personnes LGBTI+ (dont fait elle -même partie l’artiste en tant que jeune femme trans) se réapproprie selon le principe du retournement de stigmate. La voir choyer plein de baguettes, c’est un peu comme si elle bichonnait une grande part de sa fanbase composé de jeunes personnes queers.

FUTURE STARTS NOW OUT AUGUST 27TH 🥖🥖🥖 u lil baguettes ready?? pre-save at https://t.co/kxDSOfxpFX pic.twitter.com/L5Isfra5ff — KIM PETRAS the BAGUETTE BICH 🥐 (@kimpetras) August 16, 2021 En tweetant ainsi, « u lil baguettes ready? » [vous êtes prêtes, mes petites baguettes ?], Kim Petras joue probablement sur la ressemblance sonore entre baguettes, et « faggot » terme péjoratif homophobe qu’on pourrait traduire par « tapette », mais que les personnes LGBTI+ peuvent se réapproprier par retournement du stigmate.

Le hic, c’est que les baguettes paraissent beaucoup trop molles pour être honnêtes, savoureuses, et bien françaises ! Du coup, ses fans s’en donnent à cœur joie pour dénoncer avec humour le crime de lèse-majesté boulangère de l’artiste.

Celle-ci a d’ailleurs remplacé sa photo de profil par un croissant entouré d’un joli ruban noué, et reprend sur ses visuels la même police d’écriture sur fond vert typique de l’identité de marque de la maison de pâtisserie si franchouillarde Ladurée.

ça se voit que le pain n’est pas bon though — T O (@deadlnightshxde) August 16, 2021

Kim Petras featuring Une tradition pas trop cuite s’il vous plaît https://t.co/z1nS3T0obT — KOA (@thaeons) August 16, 2021

Kim Petras after coming online to post croissants and baguettes pic.twitter.com/f3JiJnAIYS — hannah montana herself (@LickholeKidman) August 17, 2021 Pour le contexte, cette touriste anonyme qui enchaîne sans aucun sens tous les mots de français qu’elle connaît est un mème Twitter depuis quelques mois déjà

OUI JE SUIS READY pic.twitter.com/4uu3nnkDum — di (@ficatempudim) August 16, 2021 Il s’agit d’un montage reprenant la pochette de son premier album, une main aux ongles acérés, mais tenant cette fois une baguette

Inspiré par la French House, le nouveau morceau de Kim Petras s’annonce comme riche en clins d’oeil à ses voisins d’outre-Rhin, à commencer par quelques mots français élémentaires prononcés avec l’accent allemand. Pile ce dont les relations internationales ont besoin en ce moment !

