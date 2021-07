L’acteur Dev Patel admet avoir mal vécu le traitement des fans de Skins qui le considéraient comme « le plus moche » des personnages de la série britannique.

Quand on a 16 ans, il y a des choses qui peuvent nous marquer à vie. Lire sur Internet qu’on est « moche » et « pas attirant » peut en faire partie… Surtout quand des milliers de personnes semblent d’accord avec ça.

C’est ce qu’a vécu l’acteur britannique Dev Patel alors qu’il jouait dans la série Skins.

« Personne n’aimait Anwar »

En 2007, alors encore adolescent, Dev Patel endosse le rôle d’Anwar, un jeune britannique d’origine indienne, musulman, dont la foi est tiraillée entre son obsession pour le sexe et les filles et l’homosexualité de son meilleur ami.

Pas musclé, un peu maladroit, la moustache naissante, Anwar/Dev Patel ressemble plus à nos camarades de classe de seconde qu’aux canons de beauté que les séries américaines ont l’habitude de faire passer pour des lycéens ! Et ses compagnons dans Skins n’étaient pas dépeints de manière beaucoup plus positive que lui… mais ça n’a pas empêché les fans de les comparer.

Souvenez-vous : 2007, c’était la grande époque des forums, des chats. De nombreuses communautés de fans avaient leurs propres lieux de discussion. Et le jeune Dev Patel avait décidé d’y faire un tour… Il raconte dans le New York Times.

« J’étais un gosse, j’allais voir ces discussions et c’était assez brutal. Il y avait toutes ces listes sur qui étaient les personnages favoris de la série, qui étaient les plus beaux… J’étais toujours le plus moche et le moins attirant. Personne n’aimait Anwar. Cela m’a vraiment laissé des séquelles, personnellement. »

On ne peut pas s’empêcher d’avoir de la peine en lisant ça. Surtout qu’Anwar était un personnage adorable dans Skins alors que Tony (Nicholas Hoult, probablement celui qui se trouvait en haut des classements) était souvent méchant et irrespectueux !

Ce commentaire montre que les acteurs, tous adolescents et souvent débutants à l’époque de la sortie de la série, n’étaient peut-être pas assez protégés et informés sur les mauvais côtés d’Internet — ou même tout simplement sur le fait d’accéder à la célébrité aussi tôt dans leur vie.

D’autre part, le fait que Dev Patel soit un acteur d’origine indienne a, malheureusement, quelque chose à voir dans ce traitement qu’il a reçu, car les hommes indiens ne sont pas toujours considérés comme attirants. Une étude réalisée par l’application de rencontres OkCupid en 2014 indiquait que les hommes asiatiques (et l’Inde fait partie du continent asiatiques) étaient perçus comme moins désirables que les autres par les femmes.

Ce rôle du racisme dans ce que nous considérons comme « beau » ou sexy est à ne pas ignorer lorsqu’il s’agit de comprendre pourquoi Tony et Sid, des ados blancs, étaient considérés comme plus séduisants qu’Anwar.

Plus d’une décennie après Skins, les séquelles restent

Malgré le succès qu’il a connu par la suite, notamment avec le film Slumdog Millionaire qui l’a propulsé en 2008 puis plus récemment avec Lion, sorti en 2016, l’acteur ne semble pas s’être remis de ces blessures.

Pourtant, il n’aurait aucun mal à trouver des centaines de pages Internet et comptes de fans sur Instagram qui commentent quotidiennement son talent et sa beauté ! De quoi rebooster sa confiance en lui ? Pas du tout : quand le journaliste du New York Times lui parle de cette communauté présente pour lui sur les réseaux sociaux, l’acteur répond « Vous voulez parler des trois fans que je dois avoir ? »

Et la confiance en soi n’est pas liée qu’au physique : l’homme âgé de 30 ans dit ne pas se sentir « digne » d’être parfois entouré « des meilleurs des meilleurs » de l’industrie. Il ajoute « Je me dis parfois que je ne sais pas ce que j’ai à proposer dans cet espace. »

Il a quand même été nommé pour l’Oscar du meilleur second rôle en 2017… Ce n’est pas donné à tout le monde !

On souhaite en tout cas à l’acteur de réussir à vaincre ses démons. En attendant, on pourra le retrouver bientôt (espérons-le) au cinéma dans The Green Knight, un film médiéval fantastique dont il est le personnage principal. Il incarne Sire Gauvain, un chevalier de la table ronde et neveu du roi Arthur qui va affronter le mystérieux Chevalier Vert, et les critiques acclament déjà la performance de Dev Patel.

Alors qu’il débarque en salles ce vendredi 30 juillet aux États-Unis, The Green Knight n’a pas encore de date de sortie en France. On croise les doigts pour que ce soit au plus vite !

