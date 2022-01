J’ai testé la brosse à dents électrique iO SÉRIE 6 d’Oral-B, et elle me sourit quand j’ai bien b(r)ossé !

Chouchoute des professionnels de santé, la brosse à dents électrique est souvent recommandée pour une bonne santé bucco-dentaire. On en a testé plusieurs, dont la Oral-B iO SÉRIE 6 !

Depuis le lancement du premier modèle dans les années 1950, la brosse à dents électrique s’est facilement frayé un chemin vers les salles de bains du monde entier.

Avec ses promesses de dents plus propres et d’hygiène bucco-dentaire améliorée, elle a vraiment tout pour plaire, et l’effort financier (qui peut être minime ou conséquent) qu’elle demande est rarement regretté.

Pour vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins, la rédaction de Madmoizelle en a testé plusieurs. Voici notre avis sur le modèle iO SÉRIE 6 d’Oral-B.

Brosse à dents iO SÉRIE 6 d’Oral-B, 139,99€

iO SÉRIE 6 d’Oral-B, une brosse à dents électrique bien élevée

Avec son design classique et ses lignes sobres, la brosse à dents électrique iO SÉRIE 6 d’Oral-B n’éblouit pas spécialement par son design. Sa seule originalité ? Un affichage interactif en noir et blanc qui vous salue au démarrage et vous envoie un sourire lorsque vous vous êtes bien brossé les dents. Ça ne mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir, un peu de gentillesse dans ce monde de brutes.

Elle est livrée avec une base de chargement (comptez douze heures pour une charge complète qui offre environ dix jours d’utilisation) et un étui de voyage. Certains coffrets incluent aussi une pochette magnétique et un tube de dentifrice.

iO SÉRIE 6 d’Oral-B, technologie iO et brossage connecté

La brosse à dents électrique à tête rotative iO SÉRIE 6 d’Oral-B utilise la technologie magnétique iO, qui distribue l’énergie de manière uniforme jusqu’à la pointe des poils afin de nettoyer les dents de façon optimale et sans risque pour les gencives.

Toujours dans l’optique de protéger ces dernières, la brosse est équipée d’un capteur qui envoie de la lumière en fonction de la pression exercée pendant le brossage : si c’est rouge, c’est qu’on appuie un peu fort, si c’est blanc, c’est qu’on peut insister un peu plus, et si c’est vert, c’est que c’est parfait !

Si on le souhaite, on peut aussi connecter sa brosse à dents électrique à son smartphone et à l’application mobile Oral-B (iOS et Android). Grâce à la technologie de reconnaissance de brossage AI intégrée – qui a étudié plus de mille comportements de brossage humains -, elle permet d’évaluer sa technique et d’obtenir des conseils adaptés. Avec ça, plus de risque de laisser macérer un bout de peau de saucisson pendant deux jours entre ses molaires du fond (c’est un argument marketing comme un autre).

Niveau utilisation, c’est tout simple : on allume la brosse à dents électrique en appuyant sur le bouton on/off, on choisit l’un des cinq modes proposés (Blancheur, propreté intense, super douceur etc. ), et c’est parti pour deux minutes de brossage ! Toutes les trente secondes, le minuteur émet un son saccadé pour inciter à changer de zone, et un long signal indique la fin du brossage. Il n’y a alors plus qu’à jeter un coup d’œil à l’écran pour savoir si on a bien bossé – et c’est très satisfaisant -.

La brosse à dents électrique iO SÉRIE 6 d’Oral-B, un produit efficace et une appli sympa

La brosse à dents électrique iO SÉRIE 6 d’Oral-B est un bon produit : elle est simple à utiliser, très douce avec les gencives et on sent vraiment ses dents plus propres au fil des utilisations.

Ça vaut ce que ça vaut mais, grâce à sa technologie hybride qui associe les rotations et les micro-vibrations, la marque promet une élimination de la plaque dentaire « 100 % plus efficace en huit semaines », des gencives « 100 % plus saines en une semaine » et « six fois plus d’élimination de la plaque dentaire le long de la ligne gingivale » comparé à une brosse à dents classique.

Enfin, si on aime utiliser des applications mobiles au quotidien pour à peu près tout et n’importe quoi, celle développée par la marque est vraiment sympa et permet même de suivre en direct le brossage de ses dents grâce à une reproduction 2D de la mâchoire. On peut faire sans mais, à nouveau, c’est très satisfaisant de voir les zones de sa bouche passer du bleu au blanc sur son écran de smartphone, au fil du passage de la brosse.

Niveau prix, la iO SÉRIE 6 d’Oral-B n’est pas donnée (139,99€ chez Darty), mais elle est quand même bien plus abordable que certaines de ses consoeurs comme la Sonicare Prestige 9000 de Philips ou encore la ToothWave de Silk’n, ce qui fait d’elle le produit idéal pour découvrir les bienfaits d’une brosse à dents électrique pour son hygiène bucco-dentaire.

Quant aux brossettes de rechange, proposées en lot de deux, elles sont vendues autour d’une vingtaine d’euros en fonction du magasin.

