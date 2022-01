J’ai testé la bosse à dents électrique ToothWave de Silk’n, et mes dents de fumeuse ont apprécié

Chouchoute des professionnels de santé, la brosse à dents électrique est souvent recommandée pour une bonne santé bucco-dentaire. On en a testé plusieurs, dont la Silk’n ToothWave!

Depuis le lancement du premier modèle dans les années 1950, la brosse à dents électrique s’est facilement frayé un chemin vers les salles de bains du monde entier.

Avec ses promesses de dents plus propres et d’hygiène bucco-dentaire améliorée, elle a vraiment tout pour plaire, et l’effort financier (qui peut être minime ou conséquent) qu’elle demande est rarement regretté.

Pour vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins, la rédaction de Madmoizelle en a testé plusieurs. Voici notre avis sur la sculpturale (et massive) ToothWave de Silk’n.

Brosse à dents électrique ToothWave de Silk’n, 345,29€

Silk’n ToothWave, une brosse à dents électrique qui en impose

Si on n’a jamais tenu de brosse à dents électrique dans les mains, on risque d’être impressionnée par la taille de la ToothWave de Silk’n. Elle est gigantesque : 25 centimètres tête comprise, et c’est sans compter le socle de chargement qui rajoute un peu de hauteur.

Avec ses lignes strictes et sa couleur noir glossy, elle a un petit côté « brutalisme soviétique » qui en impose sur le meuble vasque. Clairement, elle n’est pas là pour rigoler, et le tartre et la plaque dentaire n’ont qu’à bien se tenir ! La prise en main est confortable, même si le manche est un peu épais.

La brosse à dents se charge sur un socle dédié — six heures de charge correspondent à deux semaines d’utilisation bi-quotidienne. En plus de la base et des différents câbles, elle est livrée avec deux brosses de tailles différentes (une moyenne et une grande) ; certains coffrets incluent même une boîte de transport.

Brosse à dents ToothWave de Silk’n, une technologie innovante brevetée

Ce qui différencie la ToothWave de ses consoeurs, c’est la technologie développée par la marque pour offrir un nettoyage des dents absolument parfait.

Pour la faire courte (et le plus simple possible) : la tête de la brosse envoie des ondes radiofréquences, composées de molécules chargées, à la surface de chaque dent. Ces molécules déstabilisent les liens qui relient les impuretés (comme le tartre, les taches et la plaque dentaire) à la surface de la dent, ce qui permet de les éliminer plus efficacement lors du brossage. On peut ressentir une sensation de chaleur quand on utilise l’appareil, et c’est tout à fait normal, ce sont les ondes qui font leur boulot.

Au fil des utilisations, les dents sont plus propres, plus blanches, et les soucis de gingivite sont réduits. Et ces résultats ne sont pas que « cliniquement prouvés », la Silk’n ToothWave fait une vraie différence au quotidien : le sourire est plus éclatant et les gencives saignent beaucoup moins.

Niveau utilisation, rien de spécial à signaler. La brosse à dents, qui produit 48 000 vibrations par minute, propose trois niveaux d’intensité (qu’on choisit en appuyant sur le bouton carré présent sur le manche) et elle marque une pause toutes les trente secondes pour nous indiquer qu’on peut changer de zone. Elle s’éteint toute seule au bout des deux minutes de brossage conseillées par l’Union française de la santé bucco-dentaire.

ToothWave de Silk’n, la brosse à dents électrique des bouches exigeantes

On ne va pas y aller par quatre chemin : cette brosse à dents électrique fonctionne à merveille mais elle coûte cher. En plus d’un investissement initial élevé (345,29€ tout de même !), il faut rajouter 60€ par an pour pouvoir changer de bossette tous les trois mois, comme conseillé par la marque. Un sacré budget !

Malgré tout, elle a de vrais atouts pour la santé bucco-dentaire des personnes aux gencives fragiles ou qui ont vu l’état et la blancheur naturelle de leurs dents se dégrader à cause de la consommation de tabac, de thé ou de café. Alors si ça correspond à ses besoins et qu’on a un arbre à billets chez soi, let’s go !

