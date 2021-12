J’ai testé la brosse à dents électrique ISSA 3 de Foreo, et mazette quelle douceur pour mes gencives

Chouchoute des professionnels de santé, la brosse à dents électrique est souvent recommandée pour une bonne santé bucco-dentaire. On en a testé plusieurs, dont la ISSA 3 de FOREO !

Depuis le lancement du premier modèle dans les années 1950, la brosse à dents électrique s’est facilement frayé un chemin vers les salles de bains du monde entier.

Avec ses promesses de dents plus propres et d’hygiène bucco-dentaire améliorée, elle a vraiment tout pour plaire, et l’effort financier (qui peut être minime ou conséquent) qu’elle demande est rarement regretté.

Pour vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins, la rédaction de Madmoizelle en a testé plusieurs. Voici notre avis sur la superbe ISSA 3 de FOREO.

Brosse à dents électrique ISSA 3 de FOREO, 169,99€

Brosse à dents électrique ISSA 3 de FOREO : design soigné et encombrement minimal

Dès qu’on pose les yeux sur la ISSA 3 de FOREO, on est tout de suite hypnotisé par son design moderne et ses lignes épurées. Bon, c’est peut être un peu exagéré, mais elle est quand même hyper belle, cette brosse à dents électrique ! Afin de plaire au maximum de personnes, elle est disponible en quatre coloris : noir, rose pâle, bleu menthe et fuchsia.

Autre point qui interpelle : sa taille ! À peine plus grande qu’une brosse à dents classique, la ISSA 3 reste discrète dans la salle de bains. Elle est aussi très légère, ce qui est toujours plus agréable pour la prise en main.

Elle se charge grâce à un câble USB tout bête (fourni avec la brosse) et 2 heures de charge correspondent à 365 jours d’utilisation bi-quotidienne. Oui, un an, c’est bien ça !

ISSA 3 de FOREO, une brosse à dents vraiment facile à utiliser

Cette brosse à dents électrique est vraiment très simple à utiliser. Elle arrive chargée (c’est toujours un peu de temps de gagné), il n’y a donc plus qu’à la débloquer en appuyant en même temps sur les touches « + » et « – », à mettre du dentifrice saveur piña colada sur la brosse (beurk), puis à lancer le programme avec le bouton marche-arrêt.

Toutes les 30 secondes, la brosse vibre afin de nous inviter à changer de zone de brossage. Dents du haut, dents du bas, faces externes, faces internes… On prend soin de son hygiène bucco-dentaire comme à son habitude, tout en pouvant régler l’intensité des vibrations sur seize niveaux différents.

Une fois le programme terminé, on peut utiliser le dos de la brosse — légèrement texturé — pour frotter la langue et l’intérieur des joues.

Et voilà, il ne reste plus qu’à passer la ISSA 3 sous l’eau chaude pour la nettoyer, et à la laisser sécher tranquillement à côté de son verre à dents Johnny Hallyday.

« Oh carie, si tu savais, tout le mal que tu m’as fait… »

FOREO propose un spray nettoyant pour ses produits en silicone (à partir de 9,90€), qui permet d’éliminer les bactéries et les résidus de dentifrice, mais on peut parfaitement faire sans.

La brosse à dents électrique ISSA 3 de FOREO : ferme avec la plaque, douce avec la bouche

La brosse ISSA 3 est recouverte d’une couche de silicone de qualité médicale, ultra-hygiénique, non poreux et résistant aux bactéries. Sa brosse, qui a une durée de vie de 6 mois, est composée de picots en silicone et de poils en polymère PBT d’une grande douceur pour nettoyer efficacement toutes les zones de la bouche.

Pour sa brosse à dents électrique, FOREO utilise la technologie sonique, qui offre jusqu’à 11 000 pulsations par minute, créant des micro-balayages pour briser la plaque, tout en massant les gencives.

ISSA 3 de FOREO, la brosse à dents électrique idéale pour les gencives sensibles

En plus de son poids plume, ce qui frappe lorsqu’on utilise la FOREO ISSA 3 pour la première fois, c’est sa douceur. Même au niveau de vibrations le plus haut, la brosse reste étonnamment douce, une vraie caresse ! Une vraie bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont les dents sensibles et qui saignent des gencives facilement.

Mais attention, il ne faut pas se laisser berner par sa délicatesse : la ISSA 3 est tendre avec la bouche, mais elle ne rigole pas du tout avec l’hygiène bucco-dentaire ! Des études cliniques ont montré qu’elle retirait 30% de plaque dentaire en plus qu’une brosse à dents manuelle. Il a aussi été prouvé qu’elle aidait à réduire les problèmes de gingivite. Une main de fer dans un gant de velours.

Niveau prix, la brosse à dents électrique ISSA 3 de FOREO est un investissement : 169,99€. La brosse, qu’il faut changer deux fois par an, coûte 24,90€ pour le modèle classique ainsi que pour le modèle 100% silicone dédié aux dents et aux gencives ultra sensibles.

Oui, ce n’est pas rien, mais les bouches les plus délicates ne le regretteront pas.

Brosse à dents électrique ISSA 3 de FOREO, 169,99€

Crédits photos images de Une : FOREO