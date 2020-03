Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) revient dans une comédie HBO !

Six ans après avoir quitté nos écrans, Jack Gleeson qui incarnait l’effroyable Joffrey Baratheon dans Game of Thrones va revenir dans une comédie britannique HBO !

Jack Gleeson, un super acteur

Je l’ai haï, mais haï, pendant quatre fucking saisons ce Joffrey et je ne vais pas te mentir l’épisode des Noces Pourpres m’a procuré un plaisir morbide.

Dans ta gueule, connard !

Depuis le temps que je l’attendais, c’était jouissif.

Mais si j’ai autant détesté ce personnage, c’est en partie grâce à la performance brillante de Jack Gleeson.

L’acteur a incarné à la perfection ce personnage des plus détestables dans l’univers de Game of Thrones, dès l’âge de 18 ans !

À tel point que, malheureusement, de nombreux fans de la série en sont venus à nourrir une haine à son égard…

Quand les fans ne savent pas faire la distinction entre la fiction et la réalité… ça peut vraiment faire flipper.

Jack Gleeson a envisagé ne plus être acteur

Une fois son personnage assassiné et donc le show terminé pour lui, Jack Gleeson avait révélé qu’il envisageait d’arrêter complètement le métier d’acteur afin de poursuivre une carrière universitaire.

Lors d’une émission du Saturday Night Show, il avait expliqué :

J’ai toujours voulu devenir acteur et c’est seulement ces dernières années que j’ai commencé à changer d’avis à ce sujet, donc je suis susceptible de changer encore. C’est difficile à expliquer, mais une fois que mon objectif de devenir acteur professionnel – et plus généralement tous mes rêves – sont devenus réalité, eh bien c’était devenu presque trop professionnel. C’était une récréation avant et quand j’ai commencé à faire Game of Thrones, il y avait… Je ne dirais pas de « pression », mais peut-être que c’est une réalité qui est devenue trop réelle pour moi.

Bref, voilà donc quelques années que l’on attendait plus Jack Gleeson dans un nouveau rôle.

Mais la vie est bien faite, et les fans de séries jamais au bout de leurs surprises !

Out of Her Mind, la nouvelle série de Jack Gleeson

Jack Gleeson va en effet revenir à l’affiche d’une comédie britannique du nom de Out of Her Mind.

Il s’agit d’une série qui explore les sujets de ruptures, de relations familiales mais aussi de la façon d’y survivre. La série subvertit cependant le format traditionnel des sitcoms en combinant des personnages excentriques, de l’animation et des explications scientifiques.

Ouaaaais, ça me plaît déjà.

Je suis une fervente adepte de l’humour british et je suis vraiment curieuse de voir ce que Out of Her Mind va donner.

À ce propos, Jack Gleeson a annoncé au magazine Metro :

Out of Her Mind est une expression de ce que j’ai dans la tête, en réalité. C’est comme si on avait transformé mon cerveau en parc d’attraction et que tout le monde y était invité ! Le casting est INCROYABLE et je suis impatient que les gens découvrent ce qu’on a fait.

Et bien moi aussi, je suis impatiente de découvrir Jack Gleeson dans un autre rôle que celui d’un roi sadique et cruel.

L’adaptation risque d’être un peu awkward au début, comme quand j’ai découvert Iwan Rheon en énorme victime dans Misfits après l’avoir vu en taré psychopathe avide de sang dans Game of Thrones, mais je suis persuadée que Jake fera un job incroyable sur ce show également.

Qu’est-ce que tu penses de ce nouveau rôle pour Jack Gleeson, t’es chaude ou pas ?

À lire aussi : Mes 8 théories sur Elite saison 3