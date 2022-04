Hyperpigmentation : comment estomper les zones d’ombres des aisselles ?

Les aisselles sont souvent touchées par le phénomène d’hyperpigmentation. Et si ce dernier est parfaitement naturel, certaines d’entre vous peuvent peut-être avoir envie d’estomper ces tâches brunâtres qui s’installent au niveau des dessous de bras. On vous explique comment faire.

La peau des aisselles est fine et délicate. Elle est tellement fragile, qu’on pourrait la comparer à celle qui se trouve au niveau des paupières, d’après les propos de la dermatologue Elyse M. Love dans les colonnes de Byrdie. Une finesse qui la rend particulièrement sujette à l’hyperpigmentation, phénomène très fréquent dont certaines s’accommodent très bien. Pour les autres, sachez qu’il existe plusieurs moyens d’estomper ces tâches plus ou moins diffuses. Mais avant de savoir comment s’en débarrasser, et si on commençait par comprendre comment elles apparaissent ? C’est parti !

Pourquoi les aisselles deviennent-elles parfois foncées ?

Une surproduction de mélanine

L’hyperpigmentation des aisselles provient le plus souvent d’un « dérèglement » pigmentaire. Chez certaines personnes, la mélanine, un pigment naturellement présent dans le corps, peut être produite de façon plus excessive à des moments de la vie. En résultent des tâches qui peuvent apparaître aussi bien sur le visage, l’aine, les coudes, les genoux et, le plus souvent au niveau des aisselles. Mais savez-vous que ça n’est pas la seule raison qui peut amener la peau à prendre cette coloration ? Il existe aussi un critère génétique qui prédispose certaines personnes à expérimenter cette surpigmentation.

Des problèmes de santé

Il peut également avoir une corrélation entre l’apparition de l’hyperpigmentation et le diabète d’après une étude médicale menée par le professeur Michael Dansinger relayée par le site Web MD. Une étude commentée par le docteur Solomon à Refinery29 :

« Des études ont montré que les personnes atteintes de diabète ont une plus grande propension à être affectées, car l’insuline peut interférer avec la pigmentation de la peau ».

Un facteur extérieur

Comme on vous le disait plus haut, la peau des aisselles est très fine. Elle est donc plus à même d’absorber certains ingrédients et actifs irritants comme ceux présents dans les antitranspirants et les déodorants. S’en suit, une inflammation cutanée, un épaississement de la peau et enfin, un assombrissement. « De nombreux anti-transpirants utilisent l’aluminium comme ingrédient actif », explique le docteur Solomon, avant de continuer : « Ce dernier obstrue les glandes sudoripares et, ce faisant, irrite la peau ».

Le rasage ou l’épilation

Le rasage et l’épilation sont deux techniques qui créent des micro-lésions au niveau de la peau. Ces dernières donnent lieu à un traumatisme cutané post-inflammatoire. Il peut être de couleur rouge ou rose chez certaines personnes. Chez d’autres, ce phénomène engendre une coloration plutôt brune/grise.

@Unsplash

Comment prendre soin des aisselles quand ça arrive ?

Si cela arrive souvent, il existe des moyens d’y remédier. On vous en donne quelques-uns.

Miser sur les déo doux

Dépourvus de substances abrasives, les déodorants doux ne provoqueront pas d’irritation ou d’inflammation à chaque utilisation. Du coup, la peau ne deviendra pas sombre à leur contact. Mais attention tout de même. Puisque les déodorants naturels n’arrêtent pas la transpiration, ils sont généralement pourvus de parfums, ce qui peut être un facteur irritant et même allergisant sur certaines peaux. Le bicarbonate de sodium, peut, selon le docteur Woolery-Lloyd interrogé par Byrdie, également créer de l’hyperpigmentation. Il existe d’ailleurs un lien direct entre les deux. Alors gardez l’oeil ouvert !

Exfolier gentiment

Se frotter les dessous de bras avec un gommage mécanique n’est pas la meilleure façon de se débarrasser de l’hyperpigmentation. D’ailleurs, ça peut même aggraver le problème en créant une plus grande zone d’irritation. Mais s’il y a bien une chose qui fonctionne à merveille quand il s’agit de cette problématique, ce sont les exfoliants chimiques. Acides lactique, glycolique et salicylique y permettent de se débarrasser des cellules mortes et autres résidus sans action mécanique. Une révolution.

Prendre soin des aisselles EN DOUCEUR

Si vous vous demandez si vous pouvez utiliser votre sérum visage sur vos aisselles pour traiter l’hyperpigmentation, la réponse est oui. En revanche, faites attention. Comme on vous le disait, la peau est plus fine, les actifs ont donc de grandes facilités à pénétrer. Le risque d’en mettre trop ? Créer une réaction due à l’irritation de ce produit parfois abrasif. Au début, une à deux fois par semaine suffit afin de constater les premiers résultats. Vous pouvez augmenter le rythme à 3 fois mais pas plus, sinon vous pourriez sur-solliciter la zone.

Pensez également à hydrater vos aisselles, qui, elles aussi en ont besoin. Pour ce faire, le docteur Salomon explique chez Refinery29 :

« La silice [contenue dans le concombre] stimule la croissance et la préservation du tissu conjonctif de notre peau. L’aloe vera est riche en propriétés hydratantes et anti-inflammatoires, et elle contient un élément dépigmentant, l’aloïne. »

Pensez donc à faire des masques régulièrement afin de profiter des propriétés de tous ces ingrédients. Et lorsque vous vous rasez, n’oubliez pas d’appliquer une fine couche de crème apaisante, afin d’éviter ou de calmer le plus rapidement possible l’inflammation.

Porter des vêtements amples

Les frottements avec les vêtements peuvent créer une irritation sur la zone souvent très sollicitée des aisselles. Et quand on vient de se raser ou de s’épiler, c’est encore pire ! Pour éviter ce problème, il n’y a qu’une seule solution : porter des vêtements plus amples afin d’avoir plus de marge pour éviter les frottements du tissu contre la peau.

Et comme toujours, si vous voyez que la zone hyperpigmentée gratte, donne lieu à des irritations prolongées ou a des signes d’infections, n’hésitez pas à aller consulter un dermatologue. Lui seul est habilité à répondre à toutes vos questions mais aussi et surtout à vous prescrire un traitement médical ou non, qui puisse être adapté à votre situation.

Crédits de l’image de une : @Billie