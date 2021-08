L’exfoliation des aisselles, un geste pas si absurde qui apporte de vrais bénéfices

S’exfolier les aisselles, ce n’est pas le geste le plus naturel qui soit. Pourtant, ça peut aider pour effectuer une transition sans encombre vers un déodorant clean ! Et ça a aussi d’autres vertus…

Les aisselles, c’est un peu la zone qu’on ne touche jamais à part quand il faut les laver (normal) et les épiler (si on en a envie). Mais en réalité, il se passe deux trois choses là-dessous dont il est interessant de parler !

Les poils poussent et peuvent s’incarner, le déodorant qu’on utilise dépose des microparticules qui ne partent pas toujours au savon, et évidemment… il y a la sueur et les bactéries qui produisent des thioalcools, responsables des mauvaises odeurs.

Pour repartir de zéro et pouvoir effectuer une transition facile vers un déodorant clean, il existe une astuce : l’exfoliation.

L’exfoliation des aisselles, pour limiter les poils incarnés

Si vous vous épilez régulièrement, vous savez alors que les poils ont tendance à devenir de plus en plus fins et peuvent parfois rester sous peau lorsqu’ils poussent. Le problème, c’est qu’ils peuvent provoquer l’apparition de boutons qui peuvent s’enflammer et devenir plutôt douloureux.

Bien que le poil ait un rôle important à jouer là-dedans, il est conseillé d’affiner le grain de peau pour que celle-ci ne fasse pas rempart à la pousse. Mais pas avec n’importe quelle formule !

D’après la dermatologue Jessica Weiser, interviewée par le Huff Post américain :

« Avant tout, les aisselles doivent être traitées en douceur, car la peau de cette zone est très sensible et facilement irritable. »

Les gommages en grains sont donc proscrits car irritants. À la place, vous pouvez totalement utiliser un exfoliant chimique qui agit par décollement des cellules mortes et vient affiner le grain de peau grâce à des actifs comme l’acide salicylique ou glicolique.

L’exfoliation des aisselles, pour nettoyer les pores

On a tendance à l’oublier, mais les aisselles fonctionnent comme une peau tout ce qu’il y a de plus classique. Les pores peuvent donc s’obstruer à cause, par exemple, de l’accumulation de cellules mortes et des résidus de déodorant.

Résultat : de petits boutons ou des boules de graisse peuvent apparaître ; la peau peut même parfois s’assombrir un peu. Rien de dramatique en soi, mais si vous voulez y faire quelque chose, sachez que l’exfoliation reste la solution la plus efficace !

À effectuer une à deux fois (maximum) par semaine, ce geste peut même s’effectuer avec une lotion à base d’acide glycolique pour gagner du temps. Mais ça, c’est seulement si votre peau n’est pas trop sensible : sinon, un petit gommage aux microbilles liposolubles est conseillé car c’est le plus doux que l’industrie cosmétique puisse proposer.

Lotion à l’acide glycolique, The Ordinary, 9,90€

Gommage peaux sensibles, Paula’s Choice, 29€

L’exfoliation des aisselles, pour limiter la prolifération de mauvaises bactéries

Lorsqu’il est question de changer de déodorant pour passer à une formule clean, de nombreuses personnes finissent par abandonner en cours de route car cette transition est souvent synonyme de transpiration abondante et d’odeurs (ben oui, on est tous humains hein).

En même temps, quand on y pense, c’est normal ! Les aisselles transpirent certes, mais ce n’est pas exactement la transpiration qui crée les odeurs. En réalité, c’est un phénomène qui provient de la rencontre entre la sudation et les petites bactéries vivant à la surface de la peau. Selon le dermatologue Corey Hartman, interrogé par Coveteur :

« Une exfoliation régulière aide à contrôler le nombre de bactéries en éliminant les cellules mortes de la peau, qui peuvent abriter des bactéries supplémentaires venant interagissent avec la sueur pour provoquer des odeurs à la surface de la peau. »

Alors si vous êtes en pleine transition entre deux déodorants, pensez-y : un petit gommage peut aider cette dernière à se passer avec beaucoup moins de difficultés !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Billie.