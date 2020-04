Le préquel d’Hunger Games sera (évidemment) adapté au cinéma

Mise à jour du 29 avril 2020

Le préquel de Hunger Games, intitulé The Ballad of Songbirds and Snakes (La balade des passereaux et des serpents), n’est même pas encore dispo qu’il est déjà sûr d’être adapté au cinéma !

Le préquel d’Hunger Games sera au cinéma

La société de production Lionsgate a en effet annoncé dans un communiqué que cette nouvelle immersion dans le monde de Panem est en développement sur grand écran.

Au scénario, Michael Ardnt, qui a déjà été en charge de l’adaptation au cinéma d’Hunger Games : L’embrasement, le deuxième film de la trilogie originelle.

Pour rappel, ce préquel a pour héros le jeune Coriolanus Snow, qui deviendra le cruel président de Panem (lire ci-dessous) !

The Ballad of Songbirds and Snakes sort en anglais ce 19 mai 2020.

Le héros du préquel d’Hunger Games

Mise à jour du 22 janvier 2020

À l’été 2019, le préquel de Hunger Games a été annoncé (lire ci-dessous).

L’autrice de la célèbre saga young adult s’apprête à te replonger dans le monde post-apocalyptique de Panem, au cœur d’une rébellion qui n’a de toute évidence pas atteint son but…

Ou peut-être que si ?

Entertainment Weekly a révélé l’identité du héros de ce préquel, intitulé The Ballad of Songbirds and Snakes (La balade des passereaux et des serpents).

Et tu le connais bien puisqu’il s’agit du jeune… Coriolanus Snow !

Celui qui menace Katniss à coups de roses et règne d’une main de fer sur Panem sera au cœur de cette nouvelle intrigue.

Le roman le suivra à travers ses années d’étude et permettra de comprendre comment ce jeune homme bien sous tous rapports est devenu le tyran à abattre…

Un extrait du préquel d’Hunger Games

En cliquant sur le lien ci-dessous, tu auras accès au tout premier extrait de ce préquel d’Hunger Games (en anglais).

Coriolanus s’apprête à devenir mentor de deux Tributs participant aux Hunger Games, avec un objectif : comment booster la visibilité de l’évènement, plutôt boudé par la haute société de Panem ?

Who's the star of the Hunger Games prequel? Read the exclusive first excerpt https://t.co/2zbjdqFRw5 — Entertainment Weekly (@EW) January 21, 2020

Le préquel de Hunger Games sortira le 19 mai 2020 aux États-Unis. Espérons qu’il arrive vite en France !

De quoi va parler le prequel de Hunger Games ?

Le 18 juin 2019

C’est officiel, le prequel de Hunger Games a été annoncé ! Un nouveau livre situé dans l’univers de la saga sortira courant 2020. Mais ce n’est pas tout, des adaptations en films aussi sont en préparation !

Comme son nom l’indique, le prequel se déroule avant l’histoire originale, et en explique ainsi la structure.

Tu te retrouveras donc projeté·e 64 ans avant le combat de Katniss Everdeen, pendant la rébellion avortée de Panem.

Et durant 10 ans, tu pourras suivre les Dark Days, et observer comment Panem se reconstruit.

Suzanne Collins, l’autrice de la saga d’origine, a promis une sortie de son nouveau livre pour le 19 mai 2020.

Encore un peu d’attente !

L’adaptation cinématographique du prequel de Hunger Games

Le bouquin n’est même pas sorti que le cinéma s’empare du projet !

L’adaptation du prequel sera l’occasion de relancer les dés du casting.

Plus de Jennifer Lawrence, plus de Liam Hemsworth ni de Josh Hutcherson.

Et toi alors, quels acteurs tu aimerais voir reprendre le flambeau de ta saga préférée, 64 ans avant les faits ?

Puisse le sort leur être favorable !

