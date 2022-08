Hôtel Mahfouf, histoire de la mode, habits de pouvoir… Le JT Mode revient parler style sur Twitch

Ce mardi 9 août 2022, de 18h30 à 20h30 sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, ItsSarou et Anthony Vincent recevront l’historienne de la mode Salomé Dudemaine et la créatrice de la marque mode Omôl, Nathalie Chebou Moth.

L’habit fait-il le pouvoir ? C’est la question qu’on peut se poser face à la dernière polémique qui agite l’Assemblée nationale française : faut-il rendre la cravate obligatoire pour que les députés aient l’air de députés ? C’est aussi une interrogation que soulève à sa manière Lena Mahfouf, alias Lena Situations, qui s’affirme comme la créatrice de contenu la plus influente de France, et peut-être aussi la plus lucrative, donc puissante.

L’entrepreneuse vient de lancer sa propre marque, Hôtel Mahfouf : nul tailleur-pantalon de girlboss en vue, mais plutôt une combinaison façon bleu de travail (rose), un ensemble de joggings, des pantalons amplement confortables et des t-shirts. Dans un tout autre registre, la première dame de l’Ukraine en guerre, Olena Zelenska fait la couverture du Vogue US et utilise la (scène) mode comme une arme de diplomatie politique.

En d’autres termes, la mode est éminemment politique, évidemment, et on peut jouer avec elle pour réclamer, incarner ou subvertir le pouvoir. C’est notamment ce qu’on va s’attacher à découdre dans le prochain numéro du JT Mode, ce mardi 9 août, de 18h30 à 20h30 sur la chaîne Twitch de Madmoizelle. Avec la streameuse ItsSarou, nous recevrons cette fois l’historienne de la mode Salomé Dudemaine et la créatrice de la marque de mode Omôl, Nathalie Chebou Moth.

Salomé Dudemaine et Nathalie Chebou Moth, invitées du JT Mode du 9 août 2022

Nathalie Chebou Moth photographiée par Alek Szmytko et Salomé Dudemaine photographiée par Victor Calsou.

Historienne de l’art de formation, Salomé Dudemaine est consultante auprès des maisons de luxe pour la conservation et la valorisation de leur patrimoine. Elle s’attache à réunir tous types d’archives, du vêtement à la photo de défilé afin de créer un lien entre l’histoire et la création contemporaine. Elle est également la co-fondatrice de Griffé, la revue qui raconte une autre histoire de la mode à partir des étiquettes vestimentaires.

Quant à Nathalie Chebou Moth, elle a fait des études de macroéconomie et microéconomie, pour devenir une experte des marchés financiers. Après des années d’expérience dans le milieu bancaire, elle a basculé vers celui plus créatif des médias, de la beauté, et de l’édition touristique, tout en se formant aux métiers de la mode. En novembre 2018, l’autodidacte multitâche a créé Omôl, sa propre marque made in Africa. Depuis, dix artisans travaillent dans l’atelier de couture qu’elle a constitué à Douala, au Cameroun, pour les créations audacieuses et empouvoirantes de sa griffe indépendante.

Crédit photo de Une : Nathalie Chebou Moth photographiée par Alek Szmytko et Salomé Dudemaine photographiée par Victor Calsou.