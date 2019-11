Apprends l’Histoire avec ces memes TikTok hilarants

skippy01 a dit : Ce n'est pas tant ça le problème, c'est juste que le format t'oblige à en faire une représentation simpliste, manichéenne et sans nuances. Même si tu es de bonne foi, c'est impossible de faire autrement. Cliquez pour agrandir...

Oui, mais est-ce si grave que ça ? On parle de jeunes gens qui font de l'humour sans prétention sur Internet, pas de professeurs d'Histoire. On ne peut pas empêcher les gens de faire des blagues sur l'Histoire, ni d'en faire des résumés simplistes et sans nuance, à moins de réserver l'Histoire à une élite érudite. Et moi, je suis plutôt en faveur, à l'inverse, d'un accès au plus grand nombre. Je trouve ça plutôt positif que des jeunes gens se sentent la légitimité de parler de ces faits historiques, aient envie de diffuser leur savoir, et le faire sur Internet permet justement la confrontation des points de vue et la remise en perspective du "pourquoi ces faits sont-ils présentés de telle manière dans tel pays?".Restreindre le savoir à une élite empêche, justement, toute remise en question de ce savoir. C'est pour ça que ces jeunes gens m'inquiètent moins qu'un Jordan Peterson, qui explique à ses étudiants que l'idéologie nazie était fondée sur le chaos et le nihilisme (ce qui est totalement faux), mais dont les aficionados boivent les paroles parce qu'il est professeur d'université et que donc sa parole sur le sujet est considérée comme ayant forcément plus de valeur.Je pense que c'est quasiment impossible d'avoir une vision objective de l'Histoire. Elle est forcément façonnée par notre culture. Se confronter aux autres visions qui peuvent exister permet justement de remettre notre savoir en perspective et nous permet d'apprendre des choses sur notre propre culture, et de l'interroger.