Haron Zaanan, mannequin non-binaire, veut poursuivre un restaurant l’ayant fait sortir pour « tenue déplacée »

Alors qu’elle dînait tranquillement au Drug Opéra, à Bruxelles, le mannequin et influenceur.se non-binaire Haron Zaanan a été sommé de se couvrir ou de quitter les lieux. Filmée, la séquence a fait le tour des réseaux sociaux.

Une tenue jugée « déplacée ». C’est pour cette raison qu’Haron Zaanan, mannequin et influenceur.euse non-binaire bruxelloise a dû quitter un restaurant de la capitale belge.

Postée sur son compte Instagram ce dimanche, la séquence est tout simplement lunaire : on y voit Haron Zaanan (qui utilise les pronoms il et elle) en train de tenter de comprendre pourquoi un serveur du restaurant Drug Opéra lui demande de se couvrir… ou de partir :

Auprès de la RTBF, Haron Zaanan raconte la scène :

« Je portais une robe bustier avec un pantalon et des bottes, je ne comprends pas en quoi ma tenue choquait. Il a insisté pour que je me couvre parce que l’on voyait mon dos et que plusieurs clients se seraient plaints, ce qui s’est avéré faux. Il a continué en disant que si je ne le faisais pas, nous pouvions nous en aller ma sœur et moi. »