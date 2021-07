Halima Aden a-t-elle quitté les podiums à cause de l’islamophobie ?

Rarissime mannequin de la mode occidentale à porter le foulard sur les podiums comme dans les campagnes de pub dès 2017, Halima Aden s’est retirée de l’industrie fin 2020. Elle explique aujourd’hui pourquoi, et illustre en creux les enjeux grandissant de la mode modeste.

Elle a préféré raccrocher les stilettos plutôt que son hijab. En novembre 2020, Halima Aden renonçait officiellement à sa carrière de mannequin, lassée de lutter pour que son foulard, sa signification, et son intégrité soient respectés.

Même si son contrat stipulait que son port du hijab était une condition sine qua none de ses participations, l’industrie de la mode manquait cruellement de personnes aptes à comprendre ses positions et les valoriser plutôt que de les exotiser.

Dans une nouvelle interview accordée à la BBC le 22 juillet 2021, Halima Aden détaille davantage comment son hijab a été de moins en moins respecté par l’industrie de la mode :

« Les deux premières années, je venais avec mon hijab, et ça se passait relativement bien. Les deux dernières années, j’ai commencé à faire confiance aux équipes en plateau de shooting pour faire mon hijab et c’est comme ça que les problèmes ont commencé : comme un jean placé sur ma tête à la place d’un foulard ordinaire. Dans la façon dont c’était stylisé, j’étais si loin de ma propre image. Mon hijab n’arrêtait pas de rétrécir et devenait de plus en plus petit à chaque shooting. »