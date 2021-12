Et si vous optiez pour un total look paillettes à l’occasion des fêtes ?

Proxima du Centaure n’a qu’à bien se tenir : grâce à cette sélection mode et beauté, ce sera vous l’étoile la plus brillante des fêtes de fin d’année !

Les fêtes 2021 auront une saveur toute particulière : de vraies retrouvailles en famille sont possibles, ainsi que des décorations et repas (on l’espère) à la hauteur de l’occasion. Mais si cette année, c’était vous la star des soirées ? Voici de quoi relever le standing de votre soirée de Noël et celle du Nouvel An.

C’est quand même l’une des seules occasions de l’année où se parer de mille strass et paillettes n’attire pas de regards étonnés. Alors quitte à y aller, autant ne pas faire les choses à moitié !

Pour celles qui l’ignoreraient encore, De Bijenkorf est le magasin haut de gamme tout droit venu des Pays-Bas, proposant une mode venue du Nord qui n’en finit plus de nous inspirer. Alors on a été vous piocher quelques tenues de lumières du côté de l’eshop…

Du 15 décembre au 11 janvier, craquez pour des promotions allant jusqu’à 50% sur De Bijenkorf

Des tenues aussi scintillantes que votre réveillon

C’est peut-être la pièce la plus intemporelle de cette collection et la plus élégante. Cette robe longue en satin Second Female fera son petit effet sur l’assemblée — et sa coupe ne se porte pas près du corps, ce qui vous permettra d’être à l’aise pendant les innombrables dégustations de Noël !

Robe longue sans manches en satin, Second Female, 125€

Deux salles, deux ambiances avec ce second choix plus court et plus moderne. Cette robe de la marque Nikkie compile plusieurs des tendances qui durent : une coupe crayon, de petites épaulettes, un petit col et une avalanche de sequins… Bam !

Robe crayon mini avec paillettes et épaulettes, Nikkie, 195€

Si vous êtes plus à l’aise en pantalon, voici une association qui fera des étincelles. Ce petit haut en lurex argenté de la marque Co’Couture, assemblé à ce pantalon taille haute en jersey signée L.K Bennett ? Une tenue lumineuse qui donnera de l’éclat à toutes les soirées !

Haut à manches longues avec lurex, Co’Couture, 69,95€

Pantalon en jersey fuselé taille haute, L.K Bennett, 171€ au lieu de 245€

La mise en beauté aussi vient scintiller

Avoir une jolie tenue est une chose, mais une mise en beauté digne de vous en est une autre !

Avant tout, des soins appropriés seront tout indiqués. Ça tombe bien, ce set de soins en édition limitée de la marque Clinique conviendra parfaitement à beaucoup d’entre vous.

Ensemble de soins en édition limitée, Clinique à 98,50€

Ci-dessous, vous aurez plaisir à découvrir une sélection de maquillage avec des paillettes comme s’il en pleuvait !

Côté lèvres, ce kit de trois gloss de la marque Nars éblouiront tous ceux et toutes celles qui ne vous regarderont pas dans les yeux.

Set de maquillage en édition limitée, Nars, 94€

Si vous avez plus de temps, cette palette Charlotte Tilbury ne vous laissera pas indifférente. Ses tons nudes irisés s’adapteront à toutes les carnations pour mettre en valeur vos yeux.

Palette pour le visage Glowgasm, Charlotte Tilbury, 75€

Parez-vous de bijoux étincelants

Côté bijoux, votre cœur flanchera certainement pour l’une de ces deux pièces aux couleurs de Noël. Cette paire de boucles d’oreilles, originale et discrète, Sylvia Toledano habillera parfaitement votre cou ainsi que votre visage.

Boucles d’oreilles Flow, plaqué or, Sylvia Toledano, 140€

Quant à ce collier Pernille Corydon, toute sa force réside dans sa simplicité. Il s’accordera facilement avec toutes vos tenues en apportant une touche de chaleur.

Collier Thé, plaqué or, Pernille Corydon, 69€

Au cas où, parce que c’est tout de même l’hiver

Certaines d’entre vous auront peut-être la chance de passer les fêtes sur les pistes, ou en extérieur. Dans ces cas là, se couvrir la tête n’est pas une mauvaise idée ! Voici deux options qui apporteront la touche finale à votre tenue.

La première c’est ce bob en cuir de la marque Ted Baker, qui saura vous protéger d’une pluie de flocons.

Bob en cuir, Ted Baker, 59€ au lieu de 85€

La seconde option a des inspirations des années 1990 : il s’agit de ce couvre-chef Barquette Fiddler avec motif à carreaux ! Pile l’accessoire qu’il vous manquait si vous êtes fan de R’n’b.

Barquette Fiddler avec motif à carreaux, Brixton, 31,50€ au lieu de 45€

Cette sélection De Bijenkorf vous donne l’embarras du choix pour devenir l’être la plus flamboyante de votre repas de Noël ou de votre fête du Nouvel An.

Que vous choisissiez de vous habiller, de vous maquiller, de vous chouchouter, de porter des bijoux ou rien de tout ça, les personnes qui partageront votre compagnie auront l’impression d’être touchées par la magie de Noël, on vous le garantit !

