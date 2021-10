Trois looks d’hiver intemporels pour être stylée jusqu’au printemps

L’hiver, il fait froid, mais c’est aussi la meilleure saison pour sortir ses plus beaux looks du placard ! Zoom sur une sélection de pièces hivernales que vous pourrez ressortir chaque année sans souci.

L’automne a pointé le bout de son nez, ce qui veut dire que les températures hivernales ne devraient pas tarder elles non plus. Pour contrer le froid, il n’y a pas 36 solutions : il faut se couvrir !

S’habiller chaudement ne signifie pas seulement s’emmitoufler des pieds à la tête. Vous pouvez le faire avec style, avec des pièces dans lesquelles vous vous sentez bien ! Des vêtements que vous pouvez ressortir chaque année, qui vous rappellent de bons souvenirs et que vous pourrez même transmettre avec plaisir à vos proches dans le futur.

La mode des Pays-Bas n’a plus rien à prouver, c’est donc tout naturellement que nous nous sommes tournées vers De Bijenkorf pour cette sélection. Pour rappel, c’est un e-shop orienté luxe : si jamais certains prix ici vous laissent bouche bée, ces looks pourront toujours vous servir d’inspiration !

Un look habillé pour l’hiver

Il fait froid et vous avez peur de devoir laisser votre élégance s’enfuir comme un hâle d’été à la rentrée ? Voici trois jolies valeurs sûres qui feront mouche !

Pour commencer, un long manteau en teddy, avec motif à carreaux — oui les carreaux n’en finissent plus de réapparaître dans les collections des maisons de mode du monde entier. Quoi qu’il arrive, un manteau avec ce motif ne sera jamais un mauvais choix, et particulièrement celui-ci de la marque Stand Studio.

Veste teddy Stand Studio, 499 €

Juste en dessous, rien ne vaut un bon petit pull en laine col roulé.

Le détail mode qui change tout, sur ce modèle OPUS, ce sont ces petites fentes de chaque côté ! On les voit sur des pantalons, des t-shirts… les fentes sont là pour durer.

Pull col roulé en laine, OPUS, 69,95€

Pour donner un coup de peps à la globalité de la tenue, rien de vaut une petite touche de doré. Justement, cette paire de boucles d’oreilles en or 14 carats de la marque Blush sera idéale et durera toute une vie (et celles d’après).

Bretelles d’oreilles en or jaune 14 carats, Blush, 99€

Du 21 au 24 octobre, retrouvez des promotions de mi-saison sur De Bijenkorf

Un look sportswear pour l’hiver

Si vous faites partie de la team confort, alors cette tenue est faite pour vous ! Vous pourrez combattre le froid tout en douceur.

Imaginez-vous lovée dans dans ce sweat court Tommy Hilfiger Jeans, puis enveloppée dans une parka matelassée à capuche de la marque Krakatau…

Parka matelassée en duvet avec logo, Krakatau, 499,95€

Sweat court avec logo, Tommy Jeans, 49,90€

Pour ajouter une touche de couleur à l’ensemble, cette paire de sneakers responsable Veja en daim, disponible en quatre coloris, sera impeccable.

Sneaker en daim, Veja, 155€

Un look hivernal pour tous les jours

Si vous n’avez aucune occasion particulière en vue, et que vous êtes à la recherche d’un look pour tous les jours pour faire face au froid, nous avons également pensé à vous !

Une robe pull en laine et alpaga mélangée de chez American Vintage, qu’on a déjà envie de porter à même la peau. Par dessus, une veste matelassée avec une ceinture pour ajuster la taille de la marque Ted Baker, qui ne laissera pas passer un seul courant d’air froid.

Veste matelassée, Ted Baker, 305€

Robe pull en laine mélangée et alpaga, American Vintage, 185€

Robe pull en laine mélangée et alpaga, American Vintage, 185€

Pour marcher, cette petite paire de sneakers en cuir, proposée par Bronx, fera son effet avec sa semelle tellement années 1990, disponible en noire et en crème !

Sneaker en cuir, Bronx, 150€

Comme vous l’aurez remarqué, aucune des neuf pièces proposées ne possède de motif flashy : vous pouvez être certaine que quelque soit l’époque, vous pourrez les porter.

De plus, grâce à la composition de ces pièces, vous pourrez être sûre de les conserver en très bon état des années durant. C’est finalement un investissement sur l’avenir que vous pourrez faire sur la boutique en ligne de De Bijenkorf.

La marque venue des Pays-Bas vous propose une multitude de pièces qui pourront vous accompagner durant tous les hivers de votre vie. Des vêtements qui pourront vous réconforter pendant les baisses de température, et que vous serez heureuse de retrouver chaque année !

Du 21 au 24 octobre, retrouvez des promotions de mi-saison sur De Bijenkorf

À lire aussi : Comment pimper vos tenues grâce à cette sélection d’accessoires de Bijenkorf