Comment pimper vos tenues grâce à cette sélection d’accessoires de Bijenkorf

Les accessoires sont l’atout magique de la mode : ils donnent un coup de peps à une tenue classique et révèlent votre style à la planète. Pour vous faciliter la tâche parmi toute l’offre disponible, voici une sélection signée de Bijenkorf qui vous rendra ultra stylée cet été !

En partenariat avec de Bijenkorf (notre Manifeste)

Cet été 2021 a une saveur toute particulière avec le contexte sanitaire, alors inutile d’en faire trop si vous avez pris l’habitude de privilégier le confort. Un sac banane, une montre bijou et un blazer en matières écoresponsables : le tour est joué ! Le minimalisme est pile dans la tendance.

Que vous alliez à la plage, boire un verre avec vos potes, à un dîner avec votre crush ou flâner dans un musée, nous avons sélectionné chez de Bijenkorf les accessoires qu’il vous faut pour rehausser une tenue monochrome. La mode des Pays-Bas n’a plus rien à prouver, c’est donc tout naturellement que nous nous sommes tournées vers cette chaîne de magasins pour cette sélection.

Devenez la reine de la plage

C’est un intemporel, popularisé par Jane Birkin, on ne le présente plus : le panier en osier. Cette version revisitée, mini et colorée de Kurt Geiger ne passera pas inaperçue ! Ce sac vous permettra de transporter l’essentiel — après tout, pas besoin d’en faire trop, vous serez déjà sublime avec ce panier à votre bras.



Pour savoir quand s’exposer au soleil (on se rappelle bien, rien entre 12 et 16h), rien de mieux qu’une montre, qui résiste aux éclaboussures de préférence ? Michael Kors vous propose d’ailleurs un modèle en acier inoxydable très élégant.



Vous êtes on fleek niveau accessoires ? Pour vous rendre à la plage ou à la piscine, on termine avec une minijupe fleurie de la marque Aligne, qui saura vous allonger les jambes. Ce modèle, en viscose durable, génère moins de CO2 et nécessite moins d’eau durant sa conception que la viscose normale.

Illuminer un apéro par votre présence

On a trouvé l’ensemble pour briller en société : le blazer pantalon en polyester recyclé de la marque Selected Femme. Pour moderniser cette tenue, rien de mieux que ce sac banane en cuir et daim Tommy Hilfiger, accompagné d’une montre connectée Fossil qui vous suivra dans toutes vos activités ! Vous nous en direz des nouvelles.

Faites fondre l’élu ou l’élue de votre coeur

Si c’est un premier rendez-vous, il y a plusieurs stratégies, mais nous vous proposons l’option romantique.

Pour cela, ce petit sac bandoulière de la collaboration Peanuts x The Marc Jacobs sera parfait. Ensuite, on vous conseille la mini-robe portefeuille Celestina à motif jacquard de Samsøe & Samsøe — une pièce confectionnée en EcoVero, une viscose durable, fabriquée à partir de bois européen issu de forêts gérées durablement.

Et enfin, pour terminer ce look, le minimalisme de Bering à votre poignet vous ira à ravir avec cette montre !

Être stylée pour se cultiver

La marque écoresponsable Ganni et Levi’s ont eu la bonne idée de s’associer pour une collaboration comportant de sublimes pièces comme cette robe-chemise midi en denim à volants en coton et en chanvre.



Pour vous permettre d’apprécier au mieux ce que vous observez, rien de mieux qu’un sac à main que vous pouvez mettre en bandoulière comme le Nano Rubis classique de la marque O My Bag ! Et afin de pouvoir optimiser votre temps, même en vacances, voici une montre décorée du monogramme Guess.

Avec cette sélection de Bijenkorf, voici de quoi faire le plein d’inspirations d’accessoires et de tenues pour cet été. D’ailleurs, bonne nouvelle : la marque vient de lancer sa boutique écoresponsable ! Des valeurs sûres actuellement en soldes, ce qui fait du bien au budget.

Vous n’avez qu’à sélectionner ce qui vous convient le mieux, sac banane ou sac à main, ensemble blazer ou mini robe, vacances sportives ou farniente, nous nous occupons du reste !

À lire aussi : 4 looks estivaux pour partir en vacances l’esprit léger