Et la marque de cosmétiques préférée des Françaises est…

Je suis la marque de cosmétiques préférée des Françaises et j’existe depuis plus de 60 ans, je suis, je suis ?

La plateforme Cosmetify, spécialisée dans l’étude et le classement des marques de beauté en fonction du volume de recherche sur Google, de l’augmentation d’abonnés, d’hashtags et d’engagements sur Instagram, a dévoilé récemment son palmarès pays par pays.

Et la marque qui remporte tous les suffrages auprès des Français et Françaises n’est autre que… Yves Rocher ! Vous vous y attendiez ?

Yves Rocher médaille d’or pour la troisième année consécutive

Ce n’est pas la première fois que la marque créée en 1959 est sacrée championne Française. En réalité, elle maintient sa place au chaud depuis 2019, année de création de Cosmetify — et ce, au-delà de nos frontières puisqu’elle fait partie des griffes les plus appréciées dans 17 autres pays comme l’Italie, l’Algérie, Madagascar ou le Nigéria.

Une présence à l’international qui n’empêche pas les labels nationaux de fonctionner à merveille comme l’explique la plateforme :

« Quelques marques ont une forte présence dans leur pays d’origine, telles que DHC au Japon, Innisfree en Corée du Sud, et Madara Cosmetics en Lettonie. »

En revanche, il est important de préciser que chaque dispositif d’analyse de data peut établir son propre classement. Par exemple, une étude de la plateforme Tajmeeli a récemment établi que L’Oréal était la marque la plus populaire de 2021… Un micmac bien complexe.

Pourquoi un tel succès pour Yves Rocher ?

Si Yves Rocher parvient à maintenir sa place de choix dans le paysage cosmétique français, c’est parce que la marque a su constamment se renouveler depuis sa création.

Yves Rocher et ses initiatives plus durables

Le naturel étant dans l’air du temps, Yves Rocher a épuré la formule de bon nombre de ses produits et obtenu des certifications comme l’UEBT (Union for the Ethical Biotrade ou Union pour le Bio Commerce Ethique). En 2019, la marque a même relancé son offre capillaire avec des flacons en plastique 100% recyclés et recyclables.

Et si ces concepts peuvent s’apparenter à du greenwashing, d’autres éléments, plus factuels, peuvent expliquer le succès de la griffe.

Des prix bas toute l’année

La principale qualité d’Yves Rocher, disons-le, ce sont les prix auxquels sont vendus ses produits. Palette multi-usages à 25 euros, enlumineur à 6 euros, rouge à lèvres à 10 euros… La marque surfe sur son accessibilité pour se rendre plus attractive auprès des consommateurs.

Mais à ce jeu, elle n’est pas la seule. Du coup, pour faire face à ses détracteurs et sa concurrence, elle pratique plusieurs fois dans l’année des promotions drastiques sur ses produits. Une stratégie qui semble payer.

Une offre de produits ultra variée

Chez Yves Rocher, les références ne manquent pas. Gels douche, crèmes pour le corps, le visage, sérums, make up… La marque propose une gamme de produits tellement vaste qu’il est difficile d’en connaître le chiffre exact.

Ce que l’on sait, en revanche, c’est que cette productivité n’arrête pas la griffe, qui continue de sortir des cosmétiques en lien avec les tendances et les envies actuelles.

Au-delà de ce principe de renouvellement perpétuel, Yves Rocher dispose également de références iconiques, comme son huile au monoï, que l’on se procurait étant ados et qui représentent pour beaucoup de véritables madeleines de Proust.

Autant d’ingrédients qui justifient ce succès année après année. On s’autorise le cocorico ?

