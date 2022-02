Est-ce pertinent qu’Emmy Rossum, 35 ans, joue la mère de Tom Holland, 25 ans ?

L’actrice Emmy Rossum jouera la mère de Tom Holland dans la série The Crowded Room. Le problème ? Elle a 35 ans et lui 25. Oui mais cette fois-ci, cet écart d’âge très restreint est compréhensible.

Apple TV+ n’a pas la même popularité que Netflix, et pourtant c’est une plateforme de SVoD très prolixe, dont les propositions sont toujours pointues et éclectiques.

Elle vient notamment de lancer la production de la série The Crowded Room, adaptée de la biographie de Daniel Keyes titrée The Minds of Billy Milligan, dans laquelle l’actrice Emmy Rossum joue la mère de Tom Holland, alors qu’elle n’a que 10 ans de plus que lui.

Et si, cette-fois, ça s’expliquait ?

Emmy Rossum jouera la mère de Tom Holland lors de flashbacks

The Crowded Room racontera l’histoire vraie de Billy Milligan (qui a déjà fait l’objet d’une série-documentaire Netflix), un homme qui souffrait de trouble dissociatif de l’identité et a été reconnu coupable d’avoir enlevé et violé trois femmes.

Le trouble dissociatif de l’identité est un sujet sensible, qui a maintes fois été mal traité par le cinéma, notamment au travers de films d’horreur d’un gout douteux comme Identity.

Il convient donc à Apple TV+ de traiter son sujet avec sérieux et profondeur, via la caméra très « drame » du réalisateur Kornél Mundruczó, qui a notamment fabriqué les brillants White God, Pieces of a Woman et La Lune de Jupiter et la plume experte de Akiva Goldsman.

Mais avant même de considérer si oui ou non la série vaut le coup, celle-ci fait déjà parler d’elle. En mal.

En effet, alors que Tom Holland a été choisi pour camper le personnage principal, c’est l’actrice Emmy Rossum, connue pour son rôle dans Shameless et Sublimes Créatures, qui a été castée pour jouer sa mère.

Or, ils n’ont que 10 ans d’écart. Ce qui laisse peu de doutes sur le fait que l’actrice est trop jeune pour jouer la mère de Tom Holland.

La toile s’est donc insurgée, et en d’autres circonstances, on aurait fait de même.

Pourtant, cette fois — et contrairement à l’hérésie commise par Ridley Scott d’avoir recruté une actrice plus jeune que Joaquin Phœnix pour jouer la femme de Napoléon alors qu’elle était historiquement plus âgée que lui — il y a une raison valable à cet écart d’âge si restreint.

En effet, Emmy Rossum devrait jouer la mère du personnage incarné par Tom Holland (nommé Danny Sullivan) lors de flashbacks. Ainsi, Danny Sullivan étant bien plus jeune dans les flashbacks, sa mère devrait l’être aussi.

L’âge d’Emmy Rossum est dès lors pertinent.

Emmy Rossum devra sembler plus vieille, à un moment donné

Si l’âge d’Emmy Rossum est donc justifié pour les scènes de flashbacks, il semblerait, d’après The Hollywood Reporter, qu’elle joue en réalité la mère de Danny tout au long du programme.

Ce qui signifie qu’à un moment donné, Emmy Rossum devra incarner la mère de Tom Holland adulte. Ainsi, l’écart d’âge de 10 ans devient parfaitement ridicule.

Quelles pirouettes utilisera donc la série pour vieillir son héroïne ? Sera t-elle vieillie numériquement (on se rappelle de l’horrible rajeunissement de Valérie Lemercier dans Aline) ? Ou grâce. àdu maquillage ?

Quoi qu’il en soit, les producteurs de la série auraient pu prendre soin de caster une actrice d’un âge cohérent pour incarner la mère de Danny Sullivan adulte, mais vous le savez : à Hollywood, on privilégie souvent la jeunesse à la cohérence.

Toutefois, plusieurs facteurs peuvent avoir mené à cette singulière décision de conserver la même actrice pour incarner un personnage à travers les âges, comme des coûts supplémentaires, ou la crainte d’une moins bonne compréhension du personnage par les téléspectateurs, par exemple.

The Crowded Room sortira sur Apple TV+ a une date pour l’instant inconnue.

