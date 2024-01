« La connaissance, c’est le pouvoir »

L’emblématique RuPaul’s Drag Race compte un nouveau succès, après avoir remporté le prix du meilleur programme de compétition de télé-réalité aux Emmy Awards. Au-delà des paillettes, RuPaul a utilisé son temps de parole pour défendre ardemment le Drag Story Hour, critiqué par l’extrême droite. Une prise de position ferme dans un climat où ces événements alliant queerness et connaissances sont de plus en plus attaqués.