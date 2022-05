Elon Musk sera bientôt la star (infernale) d’une série-documentaire de la BBC

Alors qu’il vient d’acquérir Twitter, le milliardaire controversé Elon Musk fait les choux gras de la presse, et bientôt ceux de la BBC, qui prévoit de lui consacrer une série-documentaire.

Il est l’homme le plus riche du monde, et fascine donc forcément les foules.

Elon Musk, le milliardaire sud-africain passionné par l’espace et la technologie, sera donc la star d’une série-documentaire de la BBC.

Un nouveau documentaire sur Elon Musk en préparation

By 2.0 via Wikipédia

On le voit partout. À la télé bien-sûr, mais aussi sur Internet, au détour d’articles ou bien de memes.

Il faut dire que le milliardaire qui vient de racheter Twitter avec l’intention d’en faire un lieu de totale liberté d’expression (au grand dam des féministes, qui plus est racisées, qui craignent une déferlante de misogynie et de racisme) — ce qui réjouit déjà Donald Trump — a de quoi ébahir par son sens de la démesure, ses frasques et ses ambitions.

Ainsi, le président-directeur général de la société SpaceX et directeur général de la société Tesla devient à seulement 49 ans l’homme le plus riche du monde et il était donc tout naturel que les chaines de télé s’intéressent de près à son parcours.

Après un documentaire titré Elon Musk: The Real Life Iron Man qui sera mis en ligne le 7 mai prochain sur Netflix, la BBC prévoit donc de consacrer une série-documentaire entière à l’homme le plus riche du monde.

Intitulée The Elon Musk Show, la série comptera parmi ses intervenants les amis du milliardaire, mais aussi des membres de sa famille et ses associés.

Elle sera composée d’images d’archives de la conquête de la Silicon Valley par Elon Musk et lui tirera un portrait qu’on espère le plus complet possible.

Découpée en 3 parties, la série n’a pas encore de date de sortie.

Crédit photo à la Une : Elon Musk à la journée des admissions de la Royal Society à Londres en 2018 via Wikipédia