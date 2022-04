Ellen Pompeo confirme que les conditions de travail sur Grey’s Anatomy étaient infernales, comme l’avait dénoncé Katherine Heigl

L’actrice star de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, a reconnu que son ancienne collègue Katherine Heigl (Izzie Stevens) avait eu raison de dénoncer l’environnement toxique sur le tournage de la série.

Alors que le procès de Johnny Depp contre Amber Heard a actuellement cours, révélant au grand jour les rouages d’un couple toxique et effrayant, Ellen Pompeo revient de son côté sur la toxicité de son environnement de travail, donnant raison à son ancienne collègue Katherine Heigl, qui dénonçait déjà les conditions de tournage lamentables de Grey’s Anatomy en 2010.

Ellen Pompeo, Katherine Heigl, et les conditions de travail sur le tournage de Grey’s Anatomy

C’est en 2010 que Katherine Heigl a quitté le navire Grey’s Anatomy. À cette époque là, elle clamait haut et fort que les conditions de travail pendant les tournages étaient pour le moins pénibles, voire franchement problématiques.

12 ans plus tard, Ellen Pompeo, au micro de son podcast Tell Me, a donné raison à son ancienne collègue :

Je me souviens qu’Heigl avait parlé dans une émission des horaires de fou que nous faisions et elle avait raison à 100%. Si elle avait dit ça aujourd’hui, elle serait une héroïne. Mais elle était en avance sur son temps, elle a dit des choses à propos de nos horaires mais elle a été critiquée et qualifiée d’ingrate. Alors que la vérité est qu’elle était honnête à 100% et ce qu’elle a dit était parfaitement vrai. Elle a eu le courage de le dire, elle disait la vérité. Elle ne mentait pas !

Pourtant, à l’époque de ses révélations, Katherine Heigl avait été jugée difficile. On la qualifiait d’ingrate, d’actrice non-professionnelle, pour avoir eu le courage de ses opinions.

Son aventure dans Grey’s Anatomy s’était terminée quelques mois après ses propos publiques contre le programme. La jeune femme, pour le moins colère contre le show, était même allée jusqu’à refuser une nomination aux Emmy Awards car elle considérait l’arche de son personnage trop peu intéressant.

En septembre 2021, Katherine Heigl était revenue sur ses déclarations de l’époque et les conséquences que cela a eu sur sa réputation dans un post Instagram :

Il y a plus de dix ans, j’ai dénoncé l’absurdité des horaires de travail auxquels les équipes et les acteurs étaient contraints par la production. Très publiquement et pendant de nombreuses années après, je me suis fait botter le cul pour avoir parlé.

Désormais, l’actrice peut compter parmi ses soutiens son ex-collègue Ellen Pompeo. Ce qui lui fait sans doute une belle jambe, après 10 piges à s’être fait traiter d’ingrate.

Ellen Pompeo avait soutenu le programme

Ellen Pompeo a beau tenir un discours compatissant vis à vis de son ancienne collègue, elle n’a pourtant pas hésité à enfoncer l’acteur Patrick Dempsey (Docteur Mamour) pour avoir tenu des propos similaires à ceux de Katherine Heigl.

Apparemment, l’acteur star en aurait eu marre des contraintes liées à un tournage quasi-quotidien et des horaires très longues, et ne se serait pas privé de le faire remarquer.

Ellen Pompeo l’a du coup comparé, dans le livre How to Save a Life : The Inside Story of Grey’s Anatomy, écrit par la productrice du programme Lynette Rice, à un « gosse qui veut partir après la récré » :

Je disais à Patrick : “Regarde autour de toi. Ces gens sont ici depuis 6 heures 30”. Et il répondait : “Ah, ouais”. Il comprenait. C’est juste que les acteurs ont tendance à voir les choses uniquement de leur propre point de vue.

Ainsi, l’actrice aurait plutôt eu tendance à prêcher pour la paroisse du show plutôt que pour les droits des employés, avant de donner à son tour dans la dénonciation.

Mais après tout, il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis, non ?

