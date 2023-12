Harcèlement, conditions de travail dégradées… l’eurodéputée LFI Anne-Sophie Pelletier exclue de son groupe

Dans un communiqué publié mardi 5 décembre, la délégation LFI au Parlement européen a annoncé exclure l’eurodéputée de leur groupe, et prendre des mesures pour protéger les assistants parlementaires « tout en leur permettant de garder leur emploi ».

Ce lundi 4 décembre, la délégation des députés européens de La France insoumise a annoncé avoir exclu de son groupe la députée européenne Anne-Sophie Pelletier. Celle-ci est accusée de « comportement harcelant, déplacé et agressif » vis-à-vis de treize assistants parlementaires depuis 2019, a écrit la délégation dans un communiqué relayé par l’Agence France Presse. Ils décrivent des « conditions de travail dégradées » depuis le début du mandat.

« Dans ce contexte, nous avons donc pris la décision d’exclure Anne-Sophie Pelletier de notre délégation », a écrit la délégation dans le communiqué, jugeant « incompatible avec les valeurs » de leur délégation. Cette dernière dit s’être assurée que des mesures soient prises pour protéger les assistants parlementaires « tout en leur permettant de garder leur emploi ».

Anne-Sophie Pelletier souhaite porter plainte pour diffamation

Dans France 3 Franche-Comté, Anne-Sophie Pelletier a expliqué ce mardi 5 décembre avoir appris cette exclusion la veille quelques minutes avant la diffusion du communiqué de presse. Elle s’estime victime d’un règlement de comptes, et a l’intention de déposer plainte pour diffamation contre le groupe LFI au parlement européen.

En décembre 2021 déjà, Mediapart révélait dans une enquête qu’elle était accusée de harcèlement et de maltraitance par huit de ses assistants parlementaires. Les témoins dénonçaient : « ses changements d’humeur, sa vulgarité, le mélange entre sa vie privée et sa vie professionnelle, ses multiples reproches et ses sollicitations incessantes », est-il écrit dans l’enquête.

