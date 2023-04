Condamné pour violences conjugales, Adrien Quatennens réintègre LFI

Mardi 11 avril 2023, le groupe parlementaire de la France Insoumise a voté pour la réintégration du député Adrien Quatennens, reconnu coupable de violences conjugales sur son ex-compagne quatre mois plus tôt.

Le vote s’est tenu ce matin. À 45 voix contre 15, les députés LFI se sont prononcés en faveur de la réintégration du député Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise, mardi 11 avril, après quatre mois de suspension.

Condamné pour violences conjugales en janvier dernier, le retour du député était conditionné à sa participation à un stage de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Une bien maigre « punition » par rapport à la démission que réclamaient de nombreuses militantes féministes, face au député qui continuait de crier au lynchage médiatique, persuadé que les violences conjugales ne le concernaient pas. Si sa défense bancale embarrassait jusque dans son propre camp, ce dernier lui a tout de même gardé une place bien au chaud qu’il reprendra donc dès jeudi, en toute impunité.

Le retour d’Adrien Quatennens au lendemain des annonces sur la #ReformeDesRetraites crée la division.

« Députés de la France Insoumise, de quel côté êtes-vous ? »

À l’annonce de la décision, les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir. Dans un thread Twitter largement relayé, L’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique à interpelé les députés de la France Insoumise, leur demandant de quel côté ils se plaçaient.

Soulignant que « le consensus a eu lieu avant même la tenue du vote », l’observatoire a rappelé qu’il ne s’agissait pas vraiment d’un « retour », puisque le député siège déjà depuis janvier dans l’hémicycle en tant que non-inscrit. Une posture qui lui permet d’exercer ses fonctions, donc de déposer des amendements et de participer aux débats sur la réforme des retraites.

Le tout lui permettant de s’appuyer sur « un soutien matériel, symbolique et moral », et d’asseoir une banalisation des violences sexistes et sexuelles (en politique comme dans le reste de la société) puisqu’en étant auteur, il continue de siéger.

De nombreux internautes se sont par ailleurs indignés du message envoyé aux victimes de violences conjugales, et aux femmes de manière générale. Car derrière ce vote se cache (peu subtilement) une vision de la place que l’on accorde aux femmes en politique et au sein de la société. En plus d’être révélateur du peu de considération dont bénéficient, en 2023, les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Alors que ces derniers mois, LFI a démontré l’inefficacité de ses procédures internes face aux cas de violences sexistes et sexuelles qui se multiplient en son sein, la réintégration d’Adrien Quatennens montre que le parti ne manque pas tant d’outils mais bien de volonté pour enfin amorcer une remise en question profonde sur ces sujets.

Un monde politique institué par des règles de mecs, qui de gauche a droite n’ont de cesse de montrer que les femmes sont un sujet mineur (mais qui déplorent ailleurs dans le monde que nos droits volent en éclat parce que faire la leçon c’est facile.) Trop chelou. https://t.co/oFjSX7aeHF — Mathilde Viot (@ViotMathilde) April 11, 2023