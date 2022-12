Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Accusé de violences conjugales, le député du Nord a été condamné à une peine de sursis et une amende par le tribunal de Lille. Désormais, se pose la question de son retour sur les bancs de l’Assemblée nationale.

En optant pour une procédure de plaider-coupable, le député La France Insoumise Adrien Quatennens s’exposait à une condamnation. Le tribunal de Lille a prononcé ce mardi 13 décembre une sanction de quatre mois de prison avec sursis et 2 000 euros d’amende pour dommages et intérêts à l’égard de Cécile Quatennens.

L’avocate du député LFI a rappelé à l’issue du verdict qu’ont été retenus une gifle « il y a plus d’un an » dans un contexte « d’agressivité mutuelle » et des sms envoyés suite à leur séparation, et qu’Adrien Quatennens n’a pas été reconnu coupable de faits de violences répétées ni de faits de harcèlement.

Dans sa prise de parole en novembre 2022, Céline Quatennens affirmait avoir subi des années de « colères », de « crises » et de « violences physiques et morales ». Elle avait porté plainte contre Adrien Quatennens en septembre.

Bientôt un retour d’Adrien Quatennens à l’Assemblée nationale ?

Et déjà, plusieurs cadres de LFI appellent à un retour de celui qui a longtemps été pressenti comme le successeur de Jean-Luc Mélenchon. Comme une manière de dire que la justice est passée… alors passons à autre chose. « Il faut qu’il revienne, on a beaucoup de choses sur le grill, notamment la réforme des retraites, on a besoin de lui sur cette réforme des retraites » a fait savoir Patrick Proisil, maire de Faches Thumesnil. Mais d’autres élues et militantes n’hésitent pas à continuer à appeler à la démission d’Adrien Quatennens :

Quel avenir pour Adrien Quatennens au sein du parti ? Peut-il encore porter le projet d’un parti qui se revendique féministe et entend protéger les femmes contre les violences sexistes et sexuelles ? Selon un sondage Yougov réalisé en octobre, 57 % des sondés se prononçaient pour sa démission de son poste de député.

Crédit photo : Capture