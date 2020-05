Un festival de Drive-in va parcourir la France

Si pendant le confinement j’ai bien poncé Netflix comme il se doit, j’attends tout de même avec impatience la réouverture des salles de cinéma.

Mais en attendant, j’espère avoir l’opportunité d’aller au premier festival de Drive-in qui commencera à parcourir la France dès le 16 mai prochain.

Quelle belle initiative et preuve d’adaptabilité de la part du milieu du cinéma !

Qu’est-ce que le Drive-in festival ?

Toi aussi tu as toujours eu envie de galocher devant un écran géant au drive-in comme dans les films américains ?

Eh bien c’est aujourd’hui possible !

Si la galoche ne sera pas de mise cette fois-ci, safety first, tu pourras tout de même te rendre à des séances de cinéma en plein air dans le confort de ta voiture (ou celle de tes parents) grâce au tout premier festival de Drive-in.

Il est organisé par une association à but non lucratif créée par un collectif d’acteurs du monde de la culture pour aider les salles et distributeurs en difficulté, et pour garder le lien avec les spectateurs et spectatrices.

Tu pourras garer ta voiture devant un écran de plus de 150m2 et brancher la radio sur une fréquence FM dédiée pour une séance de cinéma aussi confortable que sécurisée.

Le festival prêtera également des voitures aux piétons, ou au moins trouvera des solutions pour qu’ils puissent aux aussi y assister.

Le prix de la place reste plus ou moins celui d’une entrée en salles (5€ pour les moins de 18 ans, 10€ pour les plus de 18 ans), et tous les bénéfices seront reversés aux salles de cinéma et aux distributeurs mis en difficulté par la crise.

Le festival passera dans plusieurs villes de France, à commencer par Bordeaux le 16 mai, puis dans plusieurs dizaines de lieux encore indéterminés (dans des grandes villes comme dans des espaces atypiques à la campagne).

Un Drive-in festival responsable

Le Drive-in festival a tout prévu !

Pas de contact à l’entrée puisque la réservation se fait en ligne via la plateforme Hello Asso, les véhicules seront limités à 3 personnes, interdiction de sortir des voiture sans masque, et d’ailleurs, des masques seront distribués gratuitement pour ceux qui n’en ont pas.

Il y aura aussi tout naturellement des accès pour les personnes à mobilité réduite, et des messages pédagogiques seront diffusés durant la séance.

Et comme le côté émissions de CO2 de la voiture n’est pas très glam ni orienté vers le futur de la planète, le Drive-in festival s’engage à calculer ses émissions de gaz à effet de serre pour reverser une partie des recettes en compensation carbone.

Si le Drive-in débarque dans ma ville, sois sûre lectrice que j’en serai !

Au programme du Drive-in festival

Au programme : des films divers et variés, des classiques, des nouveautés, des films pour toutes et tous en somme !

Si tu te trouves sur Bordeaux, 9 projections prendront place Place des Quinconces (capacité : 220 voitures) à 21H :

Hippocrate de Thomas Lilti (2014) – le 16 mai

Les invisibles de Louis-Julien Petit (2019) – le 17 mai

Les combattants de Thomas Cailley (2014) – le 18 mai

Whiplash de Damien Chazelle (2014) – le 19 mai

Tomboy de Céline Sciamma (2011) – le 20 mai

Comment c’est loin d’Orelsan et Christophe Offenstein (2015) – le 21 mai

Parasite de Bong Joon-ho (2020) – le 22 mai

Le grand bain de Gilles Lellouche (2020) – le 23 mai

En liberté ! de Pierre Salvadori (2020) – le 24 mai

Alors prends ta place en ligne et rendez-vous au Drive-in ! On se fera coucou derrière la vitre.

