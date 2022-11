Déguisement haute couture, gothique et horreur… Le JT Mode avec Florence Abitbol et Marvin M’toumo

Mardi 15 novembre 2022, de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, ItsSarou et Anthony Vincent reçoivent la doctorante en fashion studies Florence Abitbol et le créateur de mode Marvin M’toumo.

« Il n’y a plus de saisons, ma bonne dame ». Même en matière de mode où plusieurs collections viennent s’ajouter au calendrier, entre l’automne-hiver et le printemps-été (une bipartition qu’on doit à Louis XIV soit dit en passant). Entre les marques qui se la jouent traditionnelles en faisant défiler ce qui sera disponible en boutique six mois plus tard, et celles qui misent sur le see now, buy now (ce qui vient de défiler est d’emblée disponible à la vente), le grand public a vite fait de s’y perdre. Et c’est sans compter sur les mini-collections qui tombent presque par surprise (on parle alors de drop), que ce soit en édition limitée avec un créateur invité, ou pour marquer une grande occasion telle que les fêtes de fin d’année ou Halloween.

D’ailleurs, puisqu’on se situe pile après la spooky season et celle où Mariah Carey renfloue ses caisses à coups de royalties de « All I want for Christmas is you », c’est peut-être l’occasion de remettre les choses à plat (tel un patron de couture) concernant ces histoires de rythme, de saisonnalité, et de calendrier de la mode. Quel est le véritable agenda de l’industrie textile ? Pour en découdre, la streameuse Its Sarou et le journaliste Anthony Vincent reçoivent dans le JT Mode la doctorante en fashion studies Florence Abitbol et le créateur de mode Marvin M’toumo, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, le mardi 15 novembre, de 19h à 21h.

Florence Abitbol et Marvin M’toumo, invités du JT Mode du 15 novembre 2022

La doctorante en fashion studies Florence Abitbol © Dupif Photo Paris, et le créateur de mode Marvin M’toumo © Pauline Scotto Di Cesare

Florence Abitbol est doctorante en esthétique et mode à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ses recherches mêlent la philosophie de l’art et l’univers de la mode contemporaine, en suivant la piste des imaginaires macabres qui hantent les défilés et les pages des magazines, pour mieux en comprendre les rouages : relation entre le corps et les vêtements, les perspectives sur la féminité ou la question de la temporalité. En horizon, les références de la lecture gothique et surtout du cinéma d’horreur, où elle puise pour enrichir les perspectives de la mode.

Marvin M’toumo est un artiste Guadeloupéen dont la poésie singulière se réclame au-delà des distinctions académiques entre arts, théâtre, littérature et mode. Il exprime sa sensibilité dans la fluidité d’une pratique décloisonnée, où il place les identités et les archétypes au centre d’une poétique critique remplis de symboles et de dramaturgie.

Son style souvent humoristique, qu’il qualifie lui-même de « déguisement haute couture », s’exprime dans un vestiaire, fait à la main avec des moyens pauvres et DIY mais qui prétendent rivaliser avec les techniques prestigieuses de l’artisanat d’art.

Diplômé en 2016 d’un diplôme national supérieur de la Villa Arson de Nice, et en 2019 de la Haute École d’Arts et de Design (HEAD) de Genève, il gagne en 2020 le prix Chloé au Festival d’Hyères avec sa collection « Chien Fleur ». En 2021, il collabore avec la maison Jean Paul Gaultier au design d’une collection capsule appelée « Les Marins ». En 2022, il présente au théâtre de L’Usine à Genève son premier défilé-spectacle intitulé « Concours de Larmes », réconciliant en un seul événement ses diverses pratiques, écriture, mode, sculpture et performance.

Pour rejoindre le live… Rejoignez le JT Mode, mardi 15 novembre 2022, de 19h00 à 21h00, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

Crédit photo de Une : Florence Abitbol © Dupif Photo Paris / Marvin M’toumo © Pauline Scotto Di Cesare.