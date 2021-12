Que se passe-t-il en Guadeloupe ? Les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes expliquent

Depuis mi-novembre, une grève générale secoue la Guadeloupe, mais aussi la Martinique. Certains médias ont beau réduire la crise à l’obligation vaccinale, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg : le malaise est bien plus profond.

La Guadeloupe attire chaque année des centaines de milliers de touristes en quête de plages de sable blanc et de paysages exotiques. Meanwhile, le quotidien des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes est parfois loin de ressembler aux paysages de carte postale vendus par les compagnies aériennes et les agences de voyage.

Et ce dernier mois, les années de sentiments d’abandon contenus ont de nouveau fini par exploser dans les rues de l’île.

Depuis mi-novembre, les habitants de la Guadeloupe manifestent : des routes ont été bloquées, des voitures et des bâtiments brûlés, des commerces pillés… Ce sont d’ailleurs ces images de violence qui tournent en boucle sur les chaînes d’information en continu.

Mais contrairement à ce qui est souvent annoncé, l’obligation vaccinale n’est pas la seule cause de la crise actuelle. Côté revendications, il y a de quoi faire :

Derrière leur colère légitime, les Guadeloupéens et Guadeloupéennes ont plusieurs réclamations : que les 566 membres du personnel soignant suspendus soient réintégrés, la baisse du coût de l’essence et de l’alimentation, la hausse des salaires, l’amélioration des infrastructures hospitalières, que les réseaux d’électricité et de traitement de l’eau vétustes soient modernisés, etc.

La réponse du gouvernement ? Après avoir envoyé le GIGN démanteler l’immense barrage de La Boucan et installé un couvre-feu pour tenter de mater la grève, les négociations ne bougent pas d’un poil.

Pire, « la rencontre entre les élus locaux et le Collectif des organisations en lutte, programmée le lundi 6 décembre, a été annulée. »

J’ai seulement vécu en Guadeloupe pendant 3 ans, de mes 15 à mes 18 ans, pile pendant la grève de 2009 du LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon, le Collectif contre l’exploitation outrancière).

À l’époque, je ne m’intéressais pas vraiment à la politique. Je me souviens des cours suspendus pendant un moment, des routes barrées, des supermarchés et pompes à essence réquisitionnées, mais je ne comprenais pas entièrement pourquoi. « La vie est trop chère ici », La Gwadloup sé tan nou, la Gwadloup sé pa ta yo » (« La Guadeloupe est à nous , la Guadeloupe n’est pas à eux ») : c’est à peu près tout ce que j’avais capté. Et pourtant, j’étais sur place.

Alors pour faire le point sur la situation et prendre la mesure des revendications du mouvement actuel, j’ai tendu le micro à des Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Qu’ils ou elles soient nées là-bas, y vivent encore ou aient choisi d’en partir à la recherche d’opportunités : ils et elles ont toutes un mot à dire, ou à crier, sur l’avenir de leur île.

J’ai découvert que les produits cités plus haut, mais pas que, coûtent deux voire trois fois plus cher que dans l’Hexagone et que les salaires sont plus bas (si on n’est pas fonctionnaire). Cela a été un choc, sans compter que rien n’a vraiment changé entre 2009 et 2021. »

J’ai commencé à prendre conscience de tout ce qui est dénoncé aujourd’hui — dont la vie (très) chère — avec la grève de 44 jours de 2009, que j’ai vécue sur place l’année de mon bac de français (écoles fermées, barrages, pénuries d’essence et de nourriture, etc.). J’ai vraiment compris quand je me suis installée en région parisienne pour mes études à la rentrée scolaire de 2010.

« Il faudrait baisser les prix dans les supermarchés, pour ne citer que ces commerces, mais aussi et surtout ouvrir plus de formations pour que certains et certaines jeunes ne se retrouvent pas contraintes de se déraciner, en partant dans l’Hexagone ou ailleurs, pour faire des études ou trouver du travail. La Guadeloupe a besoin de redevenir attractive pour les Guadeloupéens et Guadeloupéennes, toute l’année. Cela passe notamment par le coût de la vie et les opportunités, les vraies.

Aussi, je me suis beaucoup appuyée sur ce que je considère comme de “nouveaux médias” — des comptes Instagram antillais qui m’ont permis de suivre la situation de près, presque en direct, car ils reçoivent et relaient, parfois avec humour, beaucoup d’images de gens au cœur de la contestation. Heureusement que ces comptes existent… quand ils ne sont pas pénalisés par les algorithmes. »

J’ai toutefois remarqué que certains médias ont fait l’effort de réaliser des reportages de fond, notamment sur le dossier de l’eau, et de les diffuser à des heures de grande écoute après avoir couvert les barrages et les incendies sans se renseigner sur les motifs. Il était temps.

« De façon globale, on ne parle pas assez de la Guadeloupe dans les médias nationaux ; quand on le fait, c’est soit pour montrer une carte postale, soit pour dénigrer l’île. Si on ne fout pas le feu, la Guadeloupe n’existe pas et c’est sûrement pour cela que certains et certaines ont choisi la force début novembre. Pour attirer l’attention, se faire entendre. Force est de constater que cela a fonctionné.

"choix de la tolérance zéro" et en attendant, les magouilleurs de l'eau, les responsables aux diverses échelles de l'empoisonnement au chlordécone… et tant d'autres … #justicedeclasse https://t.co/Mm2UFsmmVF

Et le plus scandaleux, c’est que la Générale des eaux ose encore envoyer des factures d’eau à régler à mes parents. Cherchez l’erreur ! »

Mon père rejoint toutefois ce qui est dénoncé car il subit lui-même des coupures d’eau récurrentes dans la commune de Gourbeyre ou alors il lui est impossible de consommer l’eau, même s’ il y en a, car elle n’est plus potable par moment. Pareil pour ma mère à Saint-Claude, beaucoup de coupures d’eau et elle n’est jamais prévenue, elle est excédée. “L’île aux belles eaux”, paraît-il…

C’est ce que je ressens depuis onz ans, même si j’adore ma vie en région parisienne. Je me pose tous les ans la question de rentrer, car j’aime profondément mon île, mais je finis toujours par écarter cette possibilité en raison du contexte social et économique et du manque d’opportunités, si on ne souhaite pas être auto-entrepreneur par exemple. C’est peut-être lâche, mais surtout triste. »

Mais c’est aussi, selon moi, se poser constamment des questions sur son identité (antillaise, caribéenne, française, etc.) et sur ses choix (vouloir/pouvoir, ou non, rentrer vivre en Guadeloupe).

« Pour moi, être Guadeloupéenne, c’est être née en Guadeloupe et y avoir grandi, parler créole, se tenir au courant de l’actualité de l’île (et des crises à répétition, malheureusement), y revenir régulièrement et sensibiliser, dès que faire se peut, à la richesse de la culture guadeloupéenne.

« On parle de révolution, on parle d’un peuple qui se soulève, on parle de milliers de gens et de plusieurs générations. On parle pas que de problèmes d’hier, on parle de souffrances de nombreuses années. On parle de mépris par la Métropole et les Métropolitains. On parle d’empoisonnement, de vie chère, de manipulation…

On ne parle plus de grève, mais de révolution : de toute une île debout pour dire non.

Elle devrait faire quoi, la Guadeloupe, pour crier ses problèmes et hurler sa souffrance ? Les peuples qui se soulèvent, ça fait des dégâts, une révolution laisse des cendres, c’est la colère d’un peuple entier, donc le chaos est inévitable.

On a parlé pendant longtemps. On ne veut plus parler, on veut crier, on veut renverser une politique et on veut briser des chaînes.

La Guadeloupe se soulève aujourd’hui et beaucoup s’inquiètent : “Regardez comment la France nous regarde, c’est la honte”. Et je ne sais pas ce qui est le plus triste… Encore une fois, le Noir s’inquiète du regard du Blanc… Comme si la Métropole était supérieure. Les Guadeloupéens, en plein chaos, se demandent ce que la Métropole pensera d’eux…

Mais ça n’a pas d’importance, c’est le peuple qui fait l’Histoire. »