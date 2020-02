Elle parle du décès de sa sœur sur YouTube

Il y a quelques mois, je suis tombée sur la chaîne YouTube d’Anaëlle BS, une jeune fille de 16 ans qui parle de sa vie, de make up, de mode, de musique… bref, de tout ce qu’elle est et la touche au quotidien.

La vidéo qui a retenu mon attention est celle qui a fait décoller sa chaîne, dans laquelle elle raconte comment elle a vécu le décès de sa sœur.

Raconter son intimité sur YouTube

Anaëlle est en première avec comme spécialités Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques/Humanités, Littérature et Philosophie et Sciences économiques et sociales.

Sa chaîne YouTube, c’est son hobby et sa passion, en plus de la gymnastique :

« J’adore passer mon temps libre à filmer et à monter des vidéos, et à entraîner des petites gymnastes. J’ai commencé les vidéos YouTube le 29 juin 2019, c’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps mais je n’osais pas franchir le pas par peur du jugement. Mais avec le soutien de mes amis et de ma famille je me suis lancée. YouTube est pour moi un exutoire, une passion. J’aime partager mes idées et certains moments de ma vie les plus intimes. »

Dévoiler son intimité sur YouTube, ce n’est pas quelque chose d’anodin pour Anaëlle, mais ça lui apporte beaucoup au quotidien :

« C’est assez intimidant de livrer ma vie et mon intimité sur YouTube car c’est une mise à nue et je ne sais jamais si j’en dis trop ou pas assez, si je risque de choquer les gens, ou non. Faire des vidéos a demandé une réorganisation de mon temps car je veux poster une vidéo par semaine. Ça m’a permis de prendre confiance en moi car même si je parle seulement devant une caméra, je sais que je suis vue par des milliers de personnes, et tous les bons retours me boostent et me donnent confiance. »

Parler du décès de sa sœur sur sa chaîne YouTube

Si je te partage la chaîne d’Anaëlle et cette vidéo en particulier, c’est parce qu’il semblerait qu’elle ait touché beaucoup de monde, et qu’elle pourrait te toucher toi aussi !

Je te laisse donc avec la vidéo, et les mots d’Anaëlle.

« Mon nombre d’abonnés a décollé après la publication de ma vidéo sur le décès de ma sœur. J’ai décidé de parler de ce sujet car je me suis dit que ça me permettrait d’extérioriser, et que peut-être je pourrais aider d’autres personnes ayant vécu la perte d’un être cher. Le résultat a été au-delà de mes espérances car j’ai eu le sentiment d’avoir été comprise et aujourd’hui, de me sentir mieux. Si quelqu’un ayant perdu un être cher me lit, je sais que c’est une épreuve difficile, que tu as l’impression de toucher le fond et que jamais tu ne sortiras la tête de l’eau, j’ai ressenti ça aussi. C’est au cours des derniers mois que j’ai compris qu’en parler, à ma famille, à mes amis ou à un spécialiste était pour moi la meilleure des thérapies. Toi qui me lis, ne garde jamais tes douleurs pour toi, ce sont les personnes qui t’entourent qui t’aideront et te donneront l’impulsion nécessaire pour refaire surface. Ne reste pas chez toi à te morfondre car même si ça peut te paraître dégueulasse, la vie vaut d’être vécue et je suis sûre que la personne que tu as perdue veut te voir heureuse et accomplir tes rêves ! »

